【新冠肺炎・最新疫情】全球334萬人染疫　俄羅斯再多2名官員確診

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過300萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月2日上午8時32分，全球累計確診病例新增66,564個，累計3,341,311個。死亡病例新增4,588個，累計238,380個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、法國和英國。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月2日上午7時32分，美國確診個案新增32,671個，累計增至1,102,703個，死亡個案新增1,770個，累計64,789個。痊癒個案為164,015個。美國已有約655萬人接受檢測。

圖為4月28日，圖為埃及一個國營馬戲團在完成表演後，團中工作人員與一頭雌性獅子合照。（AP）

俄羅斯：單日新增確診個案數字創新高。該國5月1日公布新增7,933個確診病例，累計確診病例114,431個；新增死亡病例96個，累計死亡病例1,169個。

俄羅斯媒體5月1日報道，建設和住房公用事業部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）和副部長沃爾科夫（Dmitry Volkov）確診感染新冠病毒。報道援引建設和住房公用事業部消息說，亞庫舍夫將在莫斯科市內一所醫院接受治療。另一名副部長將暫時代理部長職務。

法國：衞生部5月1日公布新增218宗死亡個案，累計增至24,594宗。確診個案增加604宗，累計增至130,185宗。留院人數和留醫深切治療部人數連續超過兩周減少。

英國：衛生部門5月1日公布新增739宗死亡個案，累計增至27,510宗，為死亡人數歐洲第二高的國家，僅次意大利。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月30日公布數據顯示，該國新增1,478宗確診個案，累計增至159,119宗。死亡個案新增173宗，累計增至6,288宗。

意大利：民防局5月1日公布新增269宗死亡個案，累計增至28,236宗。確診個案增加1,965宗，累計增至207,428宗。留醫深切治療部人數持續減少。

西班牙：5月1日公布新增確診病例1,781個，累計確診215,216個。新增死亡個案281個，累計死亡個案24,824個。

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）5月1日公布新增63宗死亡個案，累計增至6,091宗。確診個案增至95,646宗，其中2,899人情況危殆。

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巴基斯坦：國民議會議長凱瑟（Asad Qaiser）4月30日確診，他4月27日曾與總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）會面，並於同日主持開齋飯，同場有多位政要出席。凱瑟過去數天亦有與其他領導人物見面。

印度：聯邦衞生部公布，截止5月1日早上，該國過去24小時新增1,993個確診個案，累計35,043個。死亡個案新增73個，累計1,147個。累計8,888人康復。

泰國：該國5月1日公布當地新增6個確診個案，新增個案數目連續第5日維持個位數，累計確診個案為2,960個。同日未有新增死亡個案，累計54個。

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印尼：新增確診病例433個，累計確診增至10,551個。新增死亡病例增加8個，累計死亡病例800個。新增痊癒者69人，累計1,591人痊癒。

新加坡：該國5月1日新增932宗確診個案，累計增至17,101宗。該國當天沒有新增死亡個案，累計15宗。康復人數累計1,244人。

巴西：該國4月30日新增7,218宗確診個案，累計85,380宗，死亡病例新增435個，累計5,901個。該國的單日新增確診個案和死亡案例再破紀錄。全國累計已有35,935人康復。

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韓國：該國截至5月1日凌晨零時，較前一天零時新增9個確診病例，累計確診10,74個；累計死亡病例248個，較前日增加1個。累計痊癒並解除隔離病例共9,072個，較前日增加13個。

韓國來到4月29日，該國已再無本地個案。疫情自2月開始惡化後，韓國是全球第一個做到這一點的國家。不過該國仍有數個輸入個案。

日本：日本5月1日國內新增265宗確診個案，增至14,553宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計確診個案增至15,265宗。死亡個案增加29宗，累計增至499宗。

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