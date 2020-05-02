【新冠肺炎】世衛籲中國邀請組織參與調查疫情源頭

世界衛生組織（WHO）5月1日稱希望收到北京邀請，前往中國調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情起源。

世衛組織發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）5月1日在致送法國媒體的電郵中指出：「世界衛生組織很想與國際夥伴以及在中國邀下，就（病毒）動物來源參與調查。」

他說世衛明白中國正進行一些調查以了解疫情爆發的源頭，但稱世衛目前未參與到中國的研究。

世界衛生組織駐華代表高力（Gauden Galea）4月30日表示，中國拒絕世衛官員參與新冠肺炎來源調查的要求。此外他說站在世衛的角度來說，中國沒有就此提供充分的理由。

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高力接受英國天空電視台（Sky News）訪問時稱：「我們知道在國家層面的調查在進行，但在這個階段，我們沒獲邀加入。」

高力稱組織正向中國政府及國家衛生健康委員會提出有關要求，他認為病毒的來源非常重要，動物與人類間（傳染的）接口也極度重要且需要研究。

他說盡可能地了解病毒以防止疫情再度發生是至關重要的。 當他被天空電視台問及中國是否有充分理由不將世衛包括在調查行動中時，高力稱：「從我們的角度來看，沒有。」