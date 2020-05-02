【金正恩】朝鮮領袖「行得走得」粉碎謠言　影片三大亮點逐格睇

在公眾視野消失20天的朝鮮領導人金正恩，5月2日出現在朝中社發布的照片，相中的他5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式剪綵儀式，自行走到台上，並露出燦爛笑容。隨着剪綵影片公開，外界看到金正恩除了精神與氣色不錯，看來也沒怎麼消瘦，可說是以行動粉碎病危的傳言。

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金正恩4月11日主持黨中央政治局會議後就再無公開露面，並罕有缺席4月15日的「太陽節」（金正日生辰）活動。其健康狀況引起外界關注。

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「皇妹」妝容引起外界注意

有媒體報道指他4月12日接受心臟手術後情況危急，甚至傳出他已死，或是已變成植物人。但在他5月1日出席活動的照片中，以及緊接在下午發布的剪綵活動的影片中，可見他精神、身體狀況沒有問題，行動自如，也不需手杖輔助。陪伴在他身旁的胞妹金與正也是精采飛揚。她換了髮型，而且化了妝，予人耳目一新的感覺。

朝鮮領袖金正恩胞妹金與正在5月1日出席活動時妝容似乎比平時「重手」，予人完全不同的感覺，圖為她2019年3月2日在越南出席「特金會」一個儀式時的情形。（Reuters）

圖為朝鮮領導人金正恩5月1月

↓↓↓金正恩在出席剪綵活動時，能自行走到台上，亦不用手杖輔助：

Kim Jong arrives at the Sunchon fertilizer factory on May Day for a a ribbon cutting event.



Photos did not show any notable signs that he might be in bad health, but they did show him standing in front of a golf cart (see article on why it's relevant): https://t.co/fwiD0C4RAj pic.twitter.com/pn5pqEs8ia — NK NEWS (@nknewsorg) May 2, 2020

邊視察邊抽煙 一如以往

外界對於金正恩有諸多揣測之際，朝鮮政府一直沒有正面回應，但官方媒體及勞動黨媒體都有公布金正恩的動向。朝中社近期發布金正恩向南非、俄羅斯、敘利亞等政要發出賀電，5月1日則報道他感謝模範工作人員的消息，惟報道亦是沒有附上金正恩的相片，還是難以釋除外界疑慮。

在5月1日的影片中除了可見金正恩即使連續參與兩個活動，還是表現輕鬆的模樣。此外眼尖的媒體記者還發現，他在參觀工廠時不論在戶外還是室內，一樣「煙不離手」。未知這樣能否被視為另類的「健康證明」。

↓↓↓金正恩在上述影片中被拍得吸煙以及手持香煙。

Kim Jong Un smoking and walking around the factory.



More details of the visit here: Kim's first public appearance in state media in 21 days https://t.co/JTL310MzLT pic.twitter.com/El8p5CB5di — NK NEWS (@nknewsorg) May 2, 2020

代步用小車暗藏「玄機」

影片中另一個「亮點」是金正恩在朝中社發布的照片中，身後有一輪類似高爾夫球車、用於代步的小車。有報道指他1月曾到訪同一個肥料工廠，但當時他沒有乘坐這部車。



朝鮮前領導人金正日在2008年中風後，被人從影片中看見他走路有困難的模樣，而他外出視察時所乘坐的車輛，正是5月2日發布的、泊在金正恩身後的汽車。

金正恩2014年9月至10月期間曾「消失」41天。他重返公眾視野後，被人看到他拄着拐杖的模樣。外界相信他是接受了腳踝關節手術。韓國情報單位認為，金正恩動手術是為了切除腳踝上的囊腫。