【新冠肺炎】Remdesivir獲美國緊急批准用於抗疫　瑞德西韋是什麼

美國總統特朗普（Donald Trump）5月1日表示，由吉利德科技公司（Gilead Sciences, Inc.）生產的瑞德西韋（Remdesivir）已獲得食品和藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（Emergency Use Authorization，EUA），用於治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者。瑞德西韋到底是什麼？香港01整理各方最新資料，讓您對這種藥有更多認識。

緊急授權是一種臨時做法，瑞德西韋雖未經平常程序審批，但仍允許醫生用於治療新冠肺炎患者。

特朗普在與吉利德科學公司行政總裁奧戴（Daniel O'Day）會面後宣布有關消息。奧戴在會後形容，有關決定是重要一步，並會捐出150萬樽藥物協助患者。

瑞德西韋是什麼？

瑞德西韋是一種實驗性的、廣譜型（broad-spectrum）抗病毒藥物，它醫治疾病的原理是阻止其自我複製。它不是去阻斷病毒受體，而是「直擊」病毒的「心臟」，即是它用來進行自我複製時必需的核糖核酸（RNA）及聚合酶（polymerase）。

瑞德西韋是核苷酸類似物（nucleotide analog），它模擬的是腺苷（adenosine）。腺苷是DNA和RNA的基本組成單位。位於病毒體中央的核心，其主要化學成分就是構成病毒基因組的核酸，即是DNA或RNA。

當病毒入侵細胞以及開始自我複製，置入病毒基因組的不是腺苷，而「狡猾的」瑞德西韋。

當瑞德西韋的核苷酸置入後，病毒會嘗試複製其RNA但做不到。這樣瑞德西韋便做到中斷病毒複製的過程。如冠狀病毒不能繁殖，便不能造成其對呼吸系統的嚴重影響。

圖為4月29日位於美國加州的吉利德科技公司總部。瑞德西韋是由吉利德科技公司開發，本來用於抗擊伊波拉病毒。（AP）

它本非用來治新冠肺炎

瑞德西韋由美國的吉利德科技公司（Gilead Sciences）開發。這間公司最初開發瑞德西韋是為了對抗2013年的伊波拉病毒病（Ebola Virus Disease）。

藥物在2016年在初步測試時有不錯的成績，之後在剛果民主共和國進行大型測試。但研究2019年中斷，因為它在提升存活率的表現上，比不上另外2種單株抗體藥物。

瑞德西韋在動物測試中被發現，在治療同樣由冠狀病毒引起的嚴重急性呼吸系統綜合症（俗稱沙士，SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）有些功效，美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）決定讓這個本已「塵封」的產品「重見天日」。

瑞德西韋原本是用於應對伊波拉病毒，現在則被視為治療新型肺炎的希望。（Reuters）

在美國進行的研究是什麼？

NIAID在4月29日公布的初步研究結果顯示，1,063名嚴重患者每日接受靜脈注射，平均在11天內康復，康復時間比服用安慰劑的患者快31%。結果亦顯示，使用瑞德西韋的患者死亡率較低，約為8%，服用安慰劑的則為11.6%。

吉利德為397名嚴重患者進行臨床評估，結果顯示5天療程的效果跟10天療程相約，兩組皆有超過一半患者在第14天內康復出院，整體死亡率為7%。

「美版張竹君」怎麼看？

美國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）4月29日表示，雖然上述研究結果從統計學重要的角度來說，結果顯示是正面的，但也是輕微的。

換句話說，他的意思是：瑞德西韋不是萬靈丹。他也說，NIAID的研究結果仍需進行適當的同行評審。

他說，瑞德西韋被視為「概念的證明」，有助未來的製造更好的療法，「這是非常樂觀的」。情況就如1980年代用於治療愛滋病的藥物，並不如今時今日那麼有效，但它們為後來的研究奠下基礎。

美國家過敏症和傳染病研究所主任福奇稱瑞德西韋是非常重要的「概念的證明」，因為它證明有一種藥能對抗新冠肺炎病毒。4月29日與福奇同時身在白宮橢圓形辦公室的，是他身旁的白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯。（AP）

在中國進行的研究是什麼？

在瑞德西韋療效方面，4月29日公布另一項研究結果顯示，在中國及美國進行的研究結果是相反的。

國際醫學權威期刊《刺針》（The Lancet）同日發表一份在中國武漢進行、由美國團隊率領的試驗研究報告卻指，瑞德西韋對於重症患者無顯著療效。但如在患者出現病徵後的10天內服用瑞德西韋，平均只需要18天便能痊癒。

在中國武漢進行的研究雖然也能招募到200人進行隨機對照實驗，但它因不能招募到足夠的病人，導致測試提早結束。在中國進行的測試參加人數，比NIAID少約5倍。

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