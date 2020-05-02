【新冠肺炎】俄羅斯新增9623確診創單日新高　累計逾12萬宗

新冠病毒肺炎（COVID-19）在全球繼續蔓延，俄羅斯疫情惡化，當地政府5月2日發布的信息顯示，單日新增病例創紀錄，達到9623宗。

據俄羅斯衛星通訊社5月2日報道，截至當地時間5月2日11時35分，在過去24小時內俄羅斯新增新冠肺炎確診病例9,623宗，累計12.4萬宗。新增死亡病例57宗，累計死亡1,222宗，治癒約1.5萬宗。

俄羅斯疫情惡化，新增病例數目再創新高，圖為防疫人員執行消毒清潔工作（Reuters）

當地防控指揮部稱，俄羅斯一晝夜間新增9,623宗新冠肺炎病毒感染病例，其中一半病例沒有症狀。

首都莫斯科新增確診病例5,358宗，累計62,658例，為全國疫情最嚴重地區。莫斯科州長沃羅比約夫5月1日簽署一項行政法令，要求在莫斯科州地區開啟「口罩模式」，以降低病毒傳播風險。

法令明確規定，從5月1日至5月11日，建議所有公民在出入公共場所都佩戴個人呼吸防護裝備，如口罩、防護面罩等。目前俄羅斯境內已進行近400萬次新冠病毒檢測，共有約21.5萬人正在接受醫學觀察。

另外俄羅斯國防部發布消息稱，截至5月1日，當地現役軍人中，新冠肺炎確診病例數上升至1,099宗，較前一日新增31宗。