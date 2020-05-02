【美國疫情】特朗普支持率上升　追平任內最高紀錄

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球肆虐，美國疫情嚴重，確診病例突破100萬，死亡人數仍在攀升，同時美國總統特朗普（Donald Trump）的部分疫情言論引發爭議，不過民調機構的數據顯示，特朗普的最新支持率不降反升，追平任內最高紀錄。

美國疫情尚未完全受控，但美國總統特朗普的支持率不降反升。圖為2020年5月1日特朗普在白宮外接受記者採訪（Reuters）

美國民意調查機構蓋洛普（Gallup）4月30日發布的數據顯示，在4月14日至28日的調查中，美國民眾對特朗普的支持率達到49%，追平其任內的最高紀錄。對比美國的嚴峻疫情形勢，蓋洛普發布的數據結果，或顯得出人意料。

根據抽樣結果的分析，美國民眾整體對特朗普抗疫工作表現的評價，認可比率從3月中的60%，下降至最新的50%，即降低10個百分點，但在評價其總體工作表現上，特朗普的支持率從4月初的43%，上升到最新的49%。

若區分受訪者的政治傾向，共和黨支持者對他的支持率為93%，與上次調查一樣；民主黨支持者對他的支持率為7%，較上次微升1個百分點；最大的分別出現在獨立派，他們對特朗普的支持率從上次的39%，升至最新的47%。

蓋洛普指出，大部分調查對象作出評價的時間，是在美國單日確診人數最多的4月5日之後，而特朗普引起爭議的「注射消毒劑」發言，當時則尚未發表。