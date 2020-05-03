【新冠肺炎．措施】西班牙強制搭車戴口罩　法國緊急狀態延至7月

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）5月2日宣布，4日起要求乘搭公共交通的民眾必須佩戴口罩，政府會在各公共交通樞紐分發600萬個口罩，並會另外向地方政府分發700萬個口罩。當局會批出規模達160億歐元的資金，協助重建受疫情重創的地方政府經濟。

當局從2日開始，容許民眾依據年齡，在不同時段到戶外做運動，是封鎖令實施七周以來的首次。

法國：衛生部長韋朗（Olivier Veran）5月2日表示，政府決定延長原定5月11日結束的緊急狀態多兩個月，直至7月24日。他又指，政府將要求所有由海外回國的人，包括國民及旅客，均須在入境後強制隔離兩周，以降低病毒傳播的風險。

印度：內政部5月1日表示，將強制所有公營部門與私營企業員工使用政府支持開發的一款藍牙和GPS追蹤應用程式（app），以提醒用戶可能與之後對新冠病毒檢測呈陽性的人接觸，企業主管將為確保所有員工使用上述app負責。

政府5月1日宣布，原定在3日結束的全國封鎖措施，從4日起再延長兩周至17日，而受疫情影響較小的橙色和綠色地區將放寬部分限制。

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歐洲：往返歐洲多國的歐洲之星高速列車發表聲明指，為配合法國及比利時政府的指引，5月4日起規定所有乘客在車廂及車站必須戴上口罩，口罩必須遮掩鼻及口部；不戴口罩的乘客，或會被拒絕登上列車。

全球：世界衛生組織（World Health Organization）4月30日召開緊急委員會會議後，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月1日宣布，組織依舊維持「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）的建議。

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美國：羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）和美國海軍驅逐艦基德號（USS Kidd）在海上爆發疫情。美國媒體報道，海軍已完成這2艘軍艦上所有船員的病毒檢測。

新加坡：政府5月2日公布，會在未來幾周開始放寬部分限制措施。部分對經濟及供應鏈有重要影響的行業和活動會在5月12日起獲准恢復運作，包括食物製造商、理髮店及洗衣舖。部分學生可在5月19日起復課，校方能以小組形式恢復授課。

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澳洲：總理莫里森（Scott Morrison）5月1日宣布，由於感染增長率下降，澳洲5月8日會考慮放寬流動限制措施。他呼籲國民下載追蹤疫情的手機應用程式，並指這是放寬限制的先決條件。

南非：該國4月30日結束第5級的35天全國封鎖，5月1日開始第4級防疫，政府放寬某些限制措施，居民可在指定時間內外出跑步、散步和騎車。

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馬來西亞：首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在勞動節特別演說中宣布下5月4日起放寬行動管制，但禁止一切導致大量人群聚集的活動，包括集體祈禱及舉行宴會。有肢體接觸的商業活動亦在被禁之列，包括卡拉OK、主題公園開放以及齋戒月市集等。

意大利：羅馬錢皮諾（Ciampino）和佛羅倫斯（Florence）佩雷托拉（Peretola）的機場因為疫情關閉近兩個月。交通部4月30日公布機場將於5月4日重開。