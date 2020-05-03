美國駐聯合國代表團支持台灣參與世界衛生大會　引發中美外交戰

在中美兩國因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爭執不斷之際，美國駐聯合國代表團5月2日在Twitter上力挺台灣加入世界衛生組織（WHO），中國對此表示不滿和堅決反對。

美國駐聯合國代表團5月2日在Twitter上響應了「為台灣推文」活動，力挺台灣加入世衛，此舉引爆中美口水戰。

美國認為世界衛生組織處理疫情的方式不夠周全，抱怨該組織對美國有所隱瞞，進而暫停了對該組織的資金。中國在這樣的情況下，反而給予更多資金。圖為2月17日，在瑞士日內瓦，世界衛生組織總幹事譚德塞在有關新冠病毒肺炎疫情的例行記者會上發言。（AP）

這件事始於5月1日，美國國務院國際組織事務局（Bureau of International Organization Affairs，IO Bureau）在Twitter上發起#TweetForTaiwan（#為台灣推文）活動，數小時內連續發表多則推文，支持讓台灣參加即將舉行的世界衛生大會（WHA）。其中一條推文還與台灣總統蔡英文互動。

美國國務院國際組織事務局在推文中稱讚台灣對抗新冠病毒肺炎疫情的成就，認為世界需要台灣的抗疫經驗。推文中指出，2017年前北京並未反對台灣以觀察員身份參加世界衛生大會，質疑為何中方的態度出現轉變。

美國國務院國際組織局還在一條推文中標註了台灣總統蔡英文寫道：「中國對新冠疫情爆發作出的反應始終是掩蓋事實、讓科學家噤聲並進行言論審查。台灣的應對則一直是世界的模範。」

美國常駐聯合國代表團隨後也響應了「為台灣推文」活動，在一則推文中寫道：全球193個成員的聯合國其成立目的是要為「所有的聲音」服務，歡迎「多元的看法和觀點」，促進人權。「禁止台灣踏入聯合國場所不僅冒犯台灣人民的驕傲，也侮辱聯合國的原則」。不過，這個推文並沒有提到台灣是否應當加入聯合國。

推文最後還加上#TweetForTaiwan標籤，這則推文目前已經獲得近4,000次轉發，其中包括美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）。

聯合國官方微博5月2日發文關注此事，並貼出了中國駐聯合國代表團的回應。中方發言人駁斥美方說法稱，聯合國大會2758號決議恢復了中國在聯合國的合法席位，確認了聯合國的一個中國政策，「美國常駐團以聯合國歡迎多元觀點為由為台說項根本站不住腳」。指責美國嚴重違反聯合國大會第2758號決議和中、美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政並傷害14億中國人民的感情，對此並表達「強烈不滿和堅決反對」。

中國駐聯合國代表團還指控美國「多次利用簽證和美方多次利用簽證手段，阻止或遲滯有關會員國和民間社會代表參加聯合國活動」，認為美方的論調「虛偽」。中方還指責美國在新冠疫情仍肆虐期間，借製造話題轉移視線，推卸自身責任。