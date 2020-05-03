哈薩克首任總統長女突然被免職　曾被視為接班人

哈薩克總統府網站5月2日發布消息，議會上院議長納扎爾巴耶娃（Dariga Nazarbayeva）的議員職務被終止，納扎爾巴耶娃是哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）長女，曾被視為總統接班人。

哈薩克總統府網站消息顯示，總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）5月2日簽署總統令，終止議會上院議長納扎爾巴耶娃的議員職務。總統令中沒有說明終止納扎爾巴耶娃議員職務的原因。

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托卡耶夫隨後在社交媒體Twitter上寫道：「我感謝納扎爾巴耶娃作為哈薩克共和國議會上議院議長所做的積極而富有成果的工作。」

在這之前，納扎爾巴耶娃5月1日以議會上院議長身份發表賀詞說，哈薩克人民的團結和愛國精神將克服任何困難，也將戰勝新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。5月1日是哈薩克民族團結日。

納扎爾巴耶娃是哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫長女，1963年生於卡拉干達（Karaganda）地區。納扎爾巴耶娃曾擔任哈薩克兒童慈善基金會副主席、國際電視局局長、議會下院副議長和政府副總理，2019年3月當選議會上院議長。

俄羅斯衛星通訊社5月2日稱，納扎爾巴耶夫於2019年3月辭任國家元首。根據哈薩克斯坦憲法，上議院議長職務僅次於總統。如果總統被提前免除職務或遭到彈劾以及去世，則總統剩餘任期的權力應移交給上議院議長。