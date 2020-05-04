【新冠肺炎】美國安情報文件：中國故意隱瞞疫情　囤積醫療物資

美國國土安全部（DHS）5月1日發布一份長達4頁的報告，指出2020年1月初新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在中國迅速擴散時，中國政府「故意隱瞞這一流行病的嚴重性」，同時儲備了大量的醫療設備。

美聯社5月3日獲取美國國土安全部於5月1日發布的一份內部報告，該報告稱中國政府於1月初開始有意隱瞞新冠肺炎疫情的嚴重性，同時加大進口、減少出口醫療設備。

報告稱，中國政府試圖通過否認限制出口醫療設備，混淆與延遲公開與貿易有關的數據掩蓋這種做法。同時，中國政府還推遲向世界衛生組織（WHO）報告新冠肺炎是傳染病的事實，藉此從國外訂購醫療用品，口罩、防護服、手套等產品進口量急劇增加。

美國總統特朗普（Donald Trump）於5月3日在社交媒體Twitter上發文稱，「情報部門剛剛向我報告說，我是正確的。他們直到1月下旬才提出新冠肺炎的問題，就在我禁止中國人入境之前」。此外，他特別指出，「他們（情報部門）只是以一種非威脅性、基於事實的方式談論病毒」。

特朗普此前猜測，中國政府可能因為某種「可怕的錯誤」而釋放了新冠病毒，新冠肺炎疫情爆發很有可能是武漢實驗室發生事故造成的。

蓬佩奧5月3日在美國廣播公司（ABC）節目中表示，「有大量證據」顯示病毒來自中國武漢一間實驗室，疫情源自該處，但他拒絕透露自己是否認為中國故意釋放病毒；他又說，全世界都見到中國有將病毒傳播全球，以及運作不合規格實驗室的歷史。

中國官方媒體《環球時報》在5月4日發表的社論中回應稱，蓬佩奧「撒謊更加奮不顧身了」，如果有大量證據顯示新冠病毒來自武漢的一個實驗室，「我們鄭重地請他把這些證據拿出來展示給全世界」。

《環球時報》並指出，美國政府在前段時間主攻中國隱瞞病情，現在又將攻擊焦點調整到武漢病毒所上，實際是為實現華盛頓希望的輿論導向，以此贏得美國大選。