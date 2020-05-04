【新冠肺炎】高温酷暑下如何防護　日本山形縣企業發明冰鎮口罩

夏季來臨，在大熱天時還要戴口罩防疫當然焗促難耐，試想如果口罩「涼浸浸」定必能降温不少。日本《朝日新聞》5月3日報道，日本東北地區於3日迎來了高温天氣，多地氣温超過攝氏30度。為應對高温天氣，日本山形縣一家企業開始發售「冰鎮口罩」。

受新冠肺炎疫情影響，日本民眾紛紛戴上口罩出外，不過人流密集程度和疫情爆發前無太大區別。（AP）

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《朝日新聞》報道，山形縣一直有「冰鎮文化」，拉麵及洗髮水都會被拿來冰鎮。而當地一家製造毛衣等紡織品的企業因為受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，業務大幅下滑，公司近日於是作出新嘗試，開始製作並販賣「冰鎮口罩」。

該企業負責人後藤克幸介紹稱，用於出售飲料、具有冷藏功能的自動販賣機可以24小時出售這種布質口罩，機內温度只有攝氏4度，消費者可以購買口罩來享受「一時的涼爽」。

從4月28日開始，山形縣兩部自動販賣機開始出售「冰鎮口罩」，平均每天銷售量為500個，每個口罩售價690日圓（約50港元）。自動販賣機還發售一組5個的可替換式濾網，售價300日圓（約22港元）。