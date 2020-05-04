金正恩露面妹妹金與正罕見陪同坐主席台　專家：印證是第二把交椅

朝鮮領袖金正恩5月1日公開現身，打破此前關於其健康出現異常的傳聞。金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正陪同金正恩出席活動，罕見破例陪同金正恩一起坐在主席台。

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在金正恩健康異常的傳聞中，金與正也是外界關注的焦點，不少專家認為金與正是金正恩的有力接班人。

朝鮮官媒朝中社5月2日公開金正恩出席順天磷肥工廠竣工儀式的照片和影片，在片段中金與正交給金正恩剪綵用的剪刀，並像往常一樣貼身隨行。

《朝鮮日報》5月4日報道指出，值得注意的是，金與正當天破例同金正恩一起坐在主席台上。此前金與正在陪同金正恩出席音樂會等室內活動時偶爾會坐在主席台上，但像工廠竣工等金正恩的外部視察活動中，金與正很少坐在主席台上。

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金與正的座位也受到了關注。朝中社提到參加竣工儀式的6名幹部（金正恩除外）中金與正排在第5位，但從主席台的座位來看金與正排在第3位。韓國統一研究院高級研究委員趙漢凡（音譯）認為，這證明金與正是金正恩政權實際上的二把手。

此外，本次竣工活動中也出現了勞動黨副部長玄松月的身影。在朝鮮中央電視台公開的畫面中，金正恩在登上主席台時，玄松月為他將椅子向後拉。這個舉動非常像此前金與正承擔的「秘書」職責。

惟《朝鮮日報》在5月2日的新聞中提到，也有分析認為，隨着金正恩的「復出」，金與正的「二把手」作用將會被大幅削減。與其說金與正從金正恩的「貼身秘書」上升至朝鮮的「二把手」，不如說她是金正恩對外強調「白頭山血統」的手段，其作用僅限於「神（金正恩）的妹妹」。