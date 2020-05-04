【新冠肺炎】法國2019年12月已出現本地病例　比首例早近1個月

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球持續蔓延，法國追溯新冠病毒傳播的工作仍在進行中。一名來自巴黎的醫生5月3日向法國BFMTV電視台透露，2019年12月底法國就已經出現了本地確診病例。

巴黎阿維塞納醫院（Avicenne hospital）重症科主管科昂（Yves Cohen）5月3日接受法國BFMTV電視台訪問，透露在對2019年12月和1月之間進行的針對肺炎患者的核酸檢測樣本重新進行檢測時發現，其中有一名患者樣本對新冠病毒檢測中呈陽性反應。

該患者的感染時間要追溯到2019年12月27日，比法國原本最早宣布的首宗新冠病毒個案的感染時間早一個月。法國在1月24日報告首宗新冠肺炎確診病例。

科昂表示：「12月至1月的核酸檢測並不是針對新冠病毒，而是檢測流感以及其他冠狀病毒。我們重新對24名患者的樣本進行了新冠病毒檢測，發現其中有一個樣本的結果竟然呈陽性。」

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在對該樣本的檢測結果進行多次確認，並排除所有不確定的風險後，科昂追蹤了該病例的密切接觸者。這名53歲患者也感染了他的兩個孩子，但是患者的妻子並沒有出現症狀。

患者亦未曾到過中國旅行，也沒有接觸過除了她妻子以外的其他疑似病例。但目前該患者及其家人都已恢復健康狀態。