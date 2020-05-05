【新冠肺炎】擔憂民眾持槍暴動　美國有城市取消戴口罩規定

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國持續蔓延，推動民眾佩戴口罩成為地方政府的難題。一些抗議者不僅侮辱要求他們帶口罩的店員，更威脅要採用暴力，甚至有人還表示要動用槍械抵抗戴口罩的規定。

儘管愈來愈多美國人意識到佩戴口罩的重要性，但仍有部分民眾抵制新規。圖為一名戴口罩的女子在紐約曼哈頓時報廣場拍照。（新華社）

《華盛頓郵報》5月4日報道，俄克拉荷馬州的一個小城市由於取消了在商店和餐廳內佩戴口罩的規定而成為輿論關注的焦點，理由是抗議者的暴力威脅。

斯蒂爾沃特市（Stillwater）市長喬伊斯（Will Joyce）出面道歉，理由是企業處於危險境地，因為一些人對新規定做出激烈反應。喬伊斯說：「我們沒有那種警察可以走出去，嘗試與可能不願意戴口罩的人打交道。要人們理解戴上口罩可以減緩病毒傳播是一場鬥爭。」

報道稱，這種情況可能與美國聯邦政府在戴口罩的問題上缺乏統一的聲音和政策有關：一邊是特朗普（Donald Trump）政府的醫學專家們認為應該戴口罩，一邊卻是特朗普和彭斯（Mike Pence）這兩位美國領袖卻經常自己不戴口罩。

喬伊斯表示，美國聯邦政府應該在戴口罩的問題上，能夠在國家層面傳遞一個「統一的訊息」。