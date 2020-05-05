【新冠肺炎】美媒：五眼聯盟情報相信病毒來自中國市場而非實驗室

美國有線新聞網絡（CNN）5月4日引述兩名西方官員指，五眼聯盟（Five Eyes）共享的情報顯示新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情不大可能是因為實驗室意外而傳播，反而是來自一個中國市場。

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報道引述一名知情的西方官員表示，認為疫情不是來自實驗室意外，反而是自然發生，人類感染病毒也是來自人類和動物的自然互動。官員指，聯盟的國家正在整合評估。另一名來自聯盟國家的官員同意有關說法。

情報評估明顯與美國總統特朗普（Donald Trump）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的說法有出入。第三名同樣來自五眼聯盟國家的官員透露，特朗普和蓬佩奧表達的肯定程度超出現時的評估。他承認，病毒仍然有可能來自實驗室，不過未有理據證明，並指疫情明顯於市場爆發，但未知市場如何出現病毒。

第三名官員也指，有可能美國未有分享所有已經掌握的情報。五眼聯盟成員共享大部份情報，但各國仍有小部份情報未有對外分享。

美國情報機關4月30日發表聲明，指出病毒並非人造，亦未經基因改造。至於對於疫情是來自帶有病毒的動物抑或武漢實驗室的意外，目前仍然未有定案。國家情報總監辦公室高官5月4日透露，美國對兩種說法均掌握相關證據。