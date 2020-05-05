路透社：中國內部報告指全球反華情緒處於天安門事件以來最高水平

圍繞着新冠肺炎（COVID-19）議題，中美關係不斷惡化，路透社5月4日引述知情人士報道，中國政府內部有一份報告警示，在新冠肺炎疫情爆發後，北京面臨着一股不斷升級的敵意浪潮，這可能會與美國的關係陷入對抗。報告又認為，全球反華情緒正處於1989年天安門事件以來的最高水平。

路透社5月4日引述多個消息來源報道稱，這份報告由中國國家安全部在4月初提交給中國最高領導層，包括中國國家主席習近平。報告由中國現代國際關係研究院起草，這個研究院是中國國家安全部的下屬機構，而國家安全部是中國的頭號情報部門。

報告指最壞情況是中美武裝對抗

報道引述匿名的知情人士表示，該報告說，由於新冠病毒疫情大流行，全球出現以美國為首的反華浪潮，北京需要準備應對有可能出現的最壞情況，即中美出現武裝對抗（armed confrontation）。該報告的結論是，全球反華情緒正處於1989年天安門事件以來的最高水平。

報道說，路透社無法斷定這份報告所列出的嚴峻評估在多大程度上反映了中國國家領導人的立場，以及在多大程度上這份報告會影響中國的政策；但這份報告的提出反映北京對越來越強烈的圍繞疫情的反彈多麼重視，而這種反彈有可能威脅北京所認為的海外戰略投資以及北京對其安全形勢的看法。

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這次新冠肺炎疫情最早在武漢大爆發後，隨後席捲全球，美國是全球疫情最為嚴重的國家，目前確診人數逼近120萬，死亡人數逼近7萬。從民間到政府，美國的反華情緒不斷高漲。美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）4月21日公布的民調數據顯示，66%的美民眾對華持負面看法，創歷史新高。

與此同時，美國政客不斷指摘中國早期隱瞞疫情，應對不力，導致全球遭殃，要中國負責和賠償。美國總統特朗普（Donald Trump）4月27日在記者會上也公開表示，正計劃向中國索償。特朗普4月29日在白宮接受路透社採訪時又說，他正就中國對該病毒造成的後果考慮不同的選擇，聲稱「我可以做很多事情。」

對於美國的索償聲音，中國外交部多次回應說，這沒有國際先例，也沒有國際法基礎，這是美國政客的政治操弄。