美國一市長檢測發現擁病毒抗體　認為自己去年11月已染病引發議論

美國新澤西州貝爾維爾（Belleville）市長梅勒姆（Michael Melham，暫譯）4月30日表示，他檢測發現自己擁有新型冠狀病毒的抗體，並稱認為自己是早在2019年11月就已感染新冠肺炎（COVID-19）。他的言論在當地引發議論。

根據梅勒姆的說法，他在2019年11月曾前往大西洋城（Atlantic City）參加會議，並開始感到不適，11月21日回程後，他開始出現發燒、發冷、有幻覺、喉嚨痛等病徵，他生病約3星期。

梅勒姆的說法引來議論，有當地媒體刊登的評論文章認為，他的推論未有足夠事實根據（NJ.com網站截圖）

醫生當時指梅勒姆患上流感，直到新冠肺炎疫情2020年在新澤西州爆發之後，梅勒姆在4月29日收到自己的新冠病毒抗體檢測結果，結果呈陽性，顯示他有病毒抗體。他是在一次定期的身體檢測後，向醫生提出接受抗體檢測。

然後梅勒姆在4月30日向媒體發稿聲，他認為自己去年11月感染的病就是新冠肺炎。他稱憂慮很多人會以為自己的病症是流感，結果錯過新冠病毒檢測。

梅勒姆之後再接受媒體訪問時承認，他未能知道自己當時是有新冠肺炎，「沒有人能確定」，他稱「但我幾乎可以肯定，有兩個原因，一是自己成年後從未如此嚴重地生病，另一原因是自己的抗體屬於存在時間較長的類型，而不是最近產生的類型。」

當地媒體報道，梅勒姆的抗體屬於IgG類，會較另一類IgM存在時間長，IgM的生產時間通常是感染的一周後。梅勒姆又稱自己是獨居，最近一次旅行是1月下旬去波多黎各。

美國官方的首個新冠肺炎病例是在1月24日確診，梅勒姆則聲稱自己在2019年11月已感染，較官方要早得多。他的說法因此在當地惹起議論，既有人稱對此感到震驚，也有人質疑他的推論未具說服力，欠缺足夠事實根據。