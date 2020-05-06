【一分鐘看世界】福奇再唱反調、戴口罩冒犯上帝？黑幫從良抗疫

今天是5月6日星期三，在大致天晴、下午局部地區有驟雨的一天，你需要知道的國際新聞：

高官再與特朗普唱反調

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，美國總統特朗普與國務卿蓬佩奧相繼質疑是中國實驗室洩漏病毒，但未有提供確切證據，白宮抗疫小組成員、美國頂尖傳染病專家福奇（Anthony Fauci）受訪時就與總統唱反調，他稱沒科學證據顯示病毒在中國實驗室製造，報道稱，他也不認同有人在實驗室洩露病毒的說法。

另一方面美國有線新聞網絡（CNN）引述西方官員消息指，五眼聯盟（Five Eyes）共享的情報顯示病毒不大可能是因為實驗室意外而傳播，而是來自中國一個市場，世衛則稱病毒來自實驗室的言論僅為猜測……（按此閱讀更多）

專家福奇（右）與總統特朗普（左）的矛盾加大，圖為兩人4月22日出席記者會解釋疫情（Getty）

戴口罩冒犯上帝？

在疫情期間，戴不戴口罩成為西方爭議話題，但沒想到更會引來命案，美國一間商店的保安員要求顧客按規定戴口罩，雙方發生爭執後，保安員慘遭槍殺。推動民眾佩戴口罩成為難題，美國有城市就因為擔憂民眾持槍暴動，決定取消戴口罩規定。

一名共和黨議員則以宗教信仰為由，拒絕戴口罩抗疫，認為上帝根據自己的形象創造了人類，所以戴口罩遮住臉龐，就等於遮住了上帝的形象……（按此閱讀更多）

共和黨議員維塔爾（Nino Vitale）搬出以上帝為理由不戴口罩（ohiohouse.gov）

黑幫「從良」抗疫

新冠肺炎在巴西持續蔓延，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）遭批評輕視疫情，他曾稱自己兩次的病毒檢測也呈陰性，法庭要求他出示病毒檢測結果文件惟被他拒絕。他又指部分州長維持「破壞就業」的封鎖措施是不負責任的行為，要求解除居家令。正當世界多國實施宵禁、封城等抗疫措施，各地的黑幫或不法份子亦紛紛放下手中武器，史無前例地停止了爭搶地盤、互相廝殺等敵對行為，實現了全面休戰，齊心抗疫……（按此閱讀更多）

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研發疫苗有危機

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5月4日表示，各國領袖承諾用80億美元（約620億港元）抗擊疫情。世界衛生組織（World Health Organization）特使納巴羅（David Nabarro）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時就坦言，有機會研發不到疫苗……（按此閱讀更多）

中國泄漏病毒？

美國總統特朗普5月4日接受美媒訪問，再度指摘中國未能阻止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）擴散，但相信中國並非故意泄漏病毒。他5月5日在白宮表示，會發布一份詳細報告說明新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）起源，但他未有交代其他細節及具體時間表……（按此閱讀更多）

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