【新冠肺炎．各地措施】德國巴伐利亞州准餐廳酒店重新營業

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

德國：巴伐利亞州（Bavaria）州長澤德（Markus Soeder）5月5日表示，18日起將首先允許餐廳提供戶外餐飲服務，25日則會進一步容許餐廳提供室內餐飲服務。酒店也將可在30日起重新接待顧客，及時趕上五旬節（Pentecost）假期長周末。銷售面積大於800平方米的商店，11日開始可以重新開業。

澳洲和新西蘭：兩國疫情緩和之際，政府考慮互相恢復通關。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）5月5日出席澳洲內閣會議，事後向傳媒表示，當新西蘭有信心不會互相輸出個案，將開放兩國的跨境旅行。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也指，當澳洲恢復國內航班，來往澳紐的航班也可以在相若時間恢復。

美國：紐約州長科莫（Andrew Cuomo）5月4日公布分4個階段重啟商業活動計劃，建築業、製造業和指定零售店會在第一階段重新開業；金融、行政管理支援、房地產和租賃行業在第二階段重開；餐廳、餐飲業和酒店業於第三階段重開；藝術、娛樂、休閒設施以及學校則會在最後的第四階段重開。但科莫未有透露重啟計劃的時間表。

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加拿大：該國疫情重災區魁北克省（Quebec）5月4日起逐步重啟經濟，容許商店重開接待顧客，但省內最大城市蒙特利爾（Montreal）除外。魁北克省長表示，蒙特利爾非必要商店重開的計劃原定於5月11日開始，但現時會押後至18日，主因當地病床太少，無法應對病例可能急增的情況，而省內其他地區疫情則仍然受控。

以色列：5月7日起市集和商場獲准重開，幼稚園和日間托兒所會在10日重開，並將在月底前恢復常規時間表。民眾也可到訪國內任何地方，包括探望年長的親戚。

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法國：數碼事務部長塞德里克・奧（Cedric O）5月3日表示，隨着當地11日起放寬限制措施，一個由國家資助的追蹤病毒的應用程式（app），會進入測試階段；該app可以評估一個病毒感染者將病毒傳播他人的風險，有助隔離病毒傳播者。

法國駐英國領事館5月3日指出，法國強制隔離措施並不適用於「來自歐盟其他成員國、神根區國家和英國的入境人士」，當局短期內將公布有關細節。

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）5月2日表示，政府決定延長原定5月11日結束的緊急狀態多兩個月，直至7月24日。他又指，政府將要求所有由海外回國的人，包括國民及旅客，均須在入境後強制隔離兩周，以降低病毒傳播的風險。

英國：內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）5月3日指，本周會在英格蘭南岸對開的懷特島（Isle of Wight）試驗一項新冠病毒追蹤計劃，要求島上居民下載一個智能電話應用程式（app），結合追蹤密切接觸者的傳統方式，以確保受感染者和密切接觸者能夠居家隔離，減低病毒進一步散播的風險。

圖為5月2日日本東京一名途人走過鯉魚旗飄揚的街道。5月5日是日本男孩節，鯉魚旗有祝福男生健康成長的意思。（AP）

伊朗：總統魯哈尼（Hassan Rouhani）宣布全國132個縣的清真寺會在5月4日起重開。該國清真寺自3月初起全部關閉。

巴勒斯坦：經過長達40天的「封國」行動後，該國證券交易所恢復交易，政府也在開始放寬一些措施。

亞美尼亞：位於歐亞交會處的這個國家，即使確診個案增加，政府仍決定讓商店、餐廳、酒巴開放營業。

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以色列：該國之前為對抗疫情關閉學校，經過50天後，政府宣布以色列以及約旦河西岸佔領區的第一班及第三班學生可復課。政府表示也讓高中最高2級的學生復課，讓他們準備大考。

泰國：政府由5月3日起放寬一些限制措施，同時允許部分公園和企業重開。

新加坡：貿易與工業部長陳振聲5月3日表示，新加坡將在未來幾周放寬限制措施。從12日起，該國會逐步恢復製造業的運作，同時還會允許包括理髮店和洗衣店在內的商店重開。

韓國：韓國的「保持社交距離」措施5月5日到期。國務總理丁世均3日宣布，該國將從6日起轉入生活防疫階段。自6日開始，韓國政府允許先前暫停營運的設施分階段重開，原則上允許在遵守防疫方針的前提下舉行聚集活動。