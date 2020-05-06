菲律賓最大電視台ABS-CBN不獲續牌　疑遭總統杜特爾特打壓

菲律賓最大電視廣播公司ABS-CBN的牌照年期在周一（5月4日）屆滿，卻於周二（5月5日）被勒令終止廣播，引發外界再度抨擊當局打壓新聞自由，而菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）過往曾多次在談話中批評ABS-CBN。

ABS-CBN於1953年成立，旗下有電台、電視台及網路業務，共有約1.1萬名員工。董事長洛佩斯（Mark Lopez）周二在停播前表示：「被勒令終止廣播，不僅令我們心痛，而且對於那些認為我們服務非常重要的數百萬名民眾來說，亦是非常痛苦的。」

報道指，ABS-CBN的25年營業執照已到期，而當地官員先前曾保證，ABS-CBN將能獲准暫時營運，惟菲律賓國家通訊委員會（National Telecommunications Commission）最終卻以牌照到期為由下令其停播。

杜特爾特於2016年6月上任後不久，便指控ABS-CBN未播出他的競選廣告，亦未有退款；其後ABS-CBN的續牌申請，便遭到由杜特爾特政壇盟友掌控的國會阻撓而進度停擺。他2017年亦曾形容該電視台的記者為「妓女的兒子」，警告對方勿再質疑掃毒行動。

事件引發外界憂慮菲律賓的新聞自由被打壓。國際特赦組織（Amnesty International）菲律賓分會負責人奧拉諾（Butch Olano）表示：「ABS-CBN終止廣播是對新聞自由的一次嚴重打擊，國民需要獨立來源的準確訊息。當局必須立即採取行動，令ABS-CBN繼續播放。」

（綜合報道）