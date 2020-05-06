【新冠肺炎】崔天凱：最早出現病例地方未必是病毒源頭

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球散播，美國政客頻繁指責中國是病毒的源頭，甚至要求中國賠款。中國駐美國大使崔天凱5月5日接受訪問時直言，最先出現病例地方不一定是病毒源頭。

中國駐美國大使崔天凱稱對待新冠病毒問題需要科學理性地去看待。圖為2020年1月15日崔天凱在白宮發表講話。（AP）

中國駐美國大使崔天凱5月5日接受中國中央電視台訪問。對於主持人提到美國有一名市長在檢測後發現自己擁有新型冠狀病毒的抗體，並稱認為自己是早在2019年11月就已感染新冠肺炎，崔天凱回應稱，現在客觀地說，在中國以外的地方，發現了更早的新冠病毒感染病例，背後原因需要科學家去探索和研究。

崔天凱表示，「這些病例和病毒問題有幾個概念需要澄清，最早報告病例的地方不一定是病毒產生的地方。很多科學家也都這麼認為。而且很多人之前以為武漢最早發現病例，現在情況也有了變化，在美國和歐洲都發現了更早的病例。關於病毒來源，現在有很多說法，但是科學界普遍看法是：病毒是自然界產生的，而不是從實驗室出來的。」

崔天凱又稱，有些人所處的位置很高，但不一定與他的智商情商成正比，「總有人不願意相信事實和科學，疑神疑鬼。」

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