【一分鐘看世界】疫情何時開始、快餐店停售漢堡、電視台得罪總統

今天是5月7日星期四，在部分時間有陽光的一天，你需要知道的國際新聞：

疫情何時開始？

有關新冠肺炎（COVID-19）的研究持續展開，科學家繼續尋找有關疫情何時開始的線索，在法國有醫院表示找到2019年12月底的病例後，世界衛生組織稱對此不意外，促請各國調查任何其他早期疑似個案。芝加哥衛生部門則決定複查2019年因流感致死的病例是否與新冠病毒有關。



另一方面在美國的一個研究發現，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）經過突變，變得更具傳染性……（按此閱讀更多）

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快餐店停售漢堡

疫情波及美國肉類加工廠，數百名工人染疫導致多間工廠關閉，肉類供應短缺。連鎖快餐店Wendy's近兩成分店5月4日暫停出售漢堡等含牛肉產品，大型商店如好市多（Costco）亦要限購肉類……（按此閱讀更多）

美國新冠肺炎疫情：疫情波及肉類加工廠，導致供應短缺。圖為5月5日，亞特蘭大一間Kroger分店貼出告示限購牛肉。（美聯社）

菲律賓最大電視台得罪總統

菲律賓最大電視台阿爾托廣播系統—紀事廣播網廣播公司（ABS-CBN）不獲續牌，5月5日被勒令停止廣播。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的親信在國會阻撓對電視台發牌，再次引起外界抨擊政府打壓新聞自由……（按此閱讀更多）

普立茲獎的得獎作品是……

美國新聞界最高榮譽的普立茲獎（Pulitzer Prize）在周一（4日）公布本年度得獎名單。《路透社》（Reuters）攝影團隊拍攝2019年香港反修例運動的攝影作品，獲得「突發新聞攝影獎」。除了香港反修例運動的優秀圖輯之外，其他得獎新聞報道探討的議題，充份剖解了過去一年的寰宇脈動……（按此閱讀更多）

蓬佩奧遲呈交《人權法》報告

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月6日表示，華府關注北京當局是否會對香港採取進一步行動，所以會延遲向國會提交有關《香港人權與民主法案》的年度報告……（按此閱讀更多）

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