【新冠肺炎．疫情】巴西單日死亡個案創新高　韓國再現本土感染

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過374萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月7日上午7時32分，全球累計確診病例新增71,794‬個，累計3,748,959個。死亡病例新增5,692個，累計263,146個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、英國、法國和德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月7日上午7時32分，美國確診個案新增22955個，累計增至1,227,430個，死亡個案新增2,017個，累計73,095個。痊癒個案為189,910個。美國已有約775萬人接受檢測。

巴西：衛生部5月6日公布新增615宗死亡個案，累計增至8,536宗。確診個案增加10,503宗，累計增至125,218宗。單日新增確診和死亡個案雙雙創新高。

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俄羅斯：5月6日單日新增確診個案連續4天破萬。 該國過去24小時新增10,559個確診個案，累計165,929萬人確診染疫。死亡個案新增86個，累計確診個案增至1,537人。首都莫斯科仍然是疫情「重災區」，過去24小新增5,858確診個案，累計確診個案增至85,973。

德國：波恩大學（University Of Bonn）研究人員在該國疫情嚴重的一個城鎮展開實地試驗後表示，德國感染新型冠狀病毒的人數，可能是確診病數目超過10倍，研究估計德國有180萬人已感染病毒。該初步研究結果目前未經同儕評審，將在獲評審後在科學期刊發表。

羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月6日公布數據顯示，該國新增947宗確診個案，累計164,807宗。死亡個案新增165宗，累計6,996宗。

日本：日本5月6日國內新增105宗確診個案，累計15,477宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,189宗。死亡個案新增11宗，累計590宗。

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西班牙：西班牙5月6日公布新增244個死亡個案，之前3天單日新增死亡個案均少於200宗，累計死亡個案增至25,817個。確診個案新增996個，累計增至220,325個。

意大利：民防部5月6日公布新增369宗死亡個案，累計增至29,684宗。確診病例新增1,444宗，累計增至214,457宗。

法國：衛生部5月6日公布新增278宗死亡個案，累計增至25,809宗。留醫深切治療部人數減少283人至3,147人，連續4周持續減少，並創最大跌幅。確診病例新增4,183宗，累計增至137,150宗。

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伊朗：伊朗5月6日成為第10個新冠肺炎確診超10萬的國家，累計確診病例101,650個。 衛生部公布過去24小時該國增新增確診病例1,680個。新增死亡個案78個，累計增至6,418個。

印尼：5月6日公布新增367個確診個案，令累計確診個案增至12,438人。該國新增23個死亡個案，令累計世亡個案增至895個。印尼成為中國以外，死亡人數最多的東亞國家。印尼累計有2,317個痊癒個案。

泰國：該國5月6日公布，當地新增1個確診個案，累計確診個案為2,989個。同日新增1個死亡個案，累計55個。痊癒人數累計2,761人。泰國的單日新增確診案例數目已連續一周維持個位數。

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韓國：韓國中央防疫對策本部5月7日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天新增4宗確診個案，累計10,810個。單日新增個案連續20天少於20個。新增個案其中1個初步列為社區感染，時隔4日再出現本地個案。

死亡個案增加1個，累計256個。治癒並解除隔離病例增加86個，累計9,419個。