【新冠肺炎】蓬佩奧改口：未能完全確定病毒來自武漢實驗室

新冠肺炎（COVID-19）疫情給美國造成巨大衝擊，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一度堅稱病毒源於中國武漢實驗室，5月6日出席國務院記者會被問到有關問題時卻指，情報機關的調查仍然進行中，並否認前後說法不一。

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蓬佩奧曾指有大量證據表明病毒來自武漢實驗室，參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）卻指未清楚是否來自武漢實驗室。蓬佩奧回應指，米利和政府所有人的言論完全一致，「情報部門仍在尋找病毒的準確源頭。」

隨後有記者提到，傳染病專家福奇（Anthony Fauci）說證據表明病毒是在自然中進化的，五眼聯盟（Five Eyes）的情報說病毒不太可能來自於實驗室。「我們好奇的是，你所說的有力證據到底在哪？因為你是唯一一個這麼說的人。」

對此蓬佩奧回應說，「所有這些言論都是完全一致的，我們都在努力找尋正確答案，把真相弄明白。在不同的地方，有不同的確定程度，這是非常合適的。」他說：「我們不完全確定。有大量的證據顯示，病毒來自實驗室。那些說法可能都是對的。我發表了聲明，政府其他官員也發表了聲明，它們都是真的。」