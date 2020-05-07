【新冠肺炎】美國市長斥媒體曲解其說話：從沒說病毒起源於美

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球後，在關於病毒起源的問題上，中美一直互相指責。美國一位市長的言論更是引發關注，他4月底說，認為自己可能在2019年11月就感染新冠病毒，他的言論在中國獲得媒體普遍報道。 這位市長5月5日發聲抨擊媒體曲解其意思，他表示在中國，媒體使用他的聲明，把故事曲解用於完全不同的頭條新聞，他稱自己從未說過病毒起源於美國。

美國新澤西州貝爾維爾（Belleville）市長梅勒姆（Michael Melham）5月5日在Twitter上說「我的聲明很清晰，我認為我在2019年11月感染了冠狀病毒，我主張接受抗體檢測。我也認為很多美國人在2020年1月之前就已感染這種病毒。但是我絕沒有暗示它起源於美國。我只是說，它在這裏出現得比（官方）聲稱的要早。」

My statement was clear, I believe I had #Coronavirus in Nov 2019 and I advocate for antibody testing. I also believe a lot of people in the US had the virus earlier than 1/2020. In no way was I implying it started in the US. I’m merely saying, it was here earlier than claimed. — Michael Melham (@michaelmelham) May 5, 2020

他之後又表示「在美國，媒體使用我關於冠狀病毒的聲明，並曲解意思將其作為頭條新聞，我從來沒有說過我是零號病人。現在，在中國，媒體也使用我的聲明，把這個故事曲解，用於完全不同的頭條新聞，我從來沒有聲稱這種病毒起源於美國。」

In the US, the media takes my #Coronavirus statement and twists the story for headlines. I never claimed to be patient zero. Now, in China, the media takes my statement and twists the story for completely different headlines. I never claimed the virus started in the US. — Michael Melham (@michaelmelham) May 5, 2020

梅勒姆5月6日又發文稱，他考慮接受中國國際電視台（CGTN，央視旗下電視台）的採訪。他稱「我想以公正的方式分享我的冠狀病毒故事和觀點。我說話是因為我有聲音。我為許多人發聲。你可以選擇聽或無視。但是我不會保持沉默。」

I’m considering appearing and being interviewed on @CGTNOfficial. I want to share my #coronavirus story and opinions in an unbiased manner. I speak because I have voice. And I speak for many. You can choose to listen or ignore. But. I will not be silenced. #COVID19 #COVID — Michael Melham (@michaelmelham) May 6, 2020

這次新冠病毒橫掃了世界，疫情首先在中國爆發，美國目前是疫情最嚴重的國家。中美兩國一直就病毒起源問題互相指摘，美國一直給病毒貼上中國標籤，宣揚「中國病毒」和「武漢病毒」，並要求賠償。中國則質疑美國2019年裏的很多流感病人可能被誤診，他們之中有很多是新冠病毒感染者，中國外交部發言人趙立堅曾發文質疑是美國軍人把病毒帶到武漢。

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在此背景下，梅勒姆最近的言論引發中國媒體極大關注，梅勒姆4月30日表示，檢測結果也顯示，他已擁有新冠病毒抗體，他認為自己可能在2019年11月就已感染新冠病毒，他當時回憶稱，他在2019年11月前往大西洋城參加一場會議，並開始生病。

美國官方的首個新冠肺炎病例是在1月21日確診，梅勒姆則聲稱自己在2019年11月已感染，較官方要早得多。他的說法惹起議論，既有人稱對此感到震驚，也有人質疑他的推論未具說服力，欠缺足夠事實根據。

中國媒體廣泛報道他的言論，包括中國官方的新華網和人民網等，美國主流媒體則很少有報道他的言論的，僅有新澤西州一些當地媒體。新澤西媒體還批評梅勒姆發表這種沒有根據的言論。當地媒體NJ.com5月2日發表題為《不要再說你認為你感染了新冠病毒》的評論文章抨擊梅勒姆。