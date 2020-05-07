路透社：美國計劃在亞太部署陸基戰斧巡航導彈

路透社5月6日報道，美國國防部擬在亞太地區部署陸基發射的長程戰斧巡航導彈，以挑戰中方導彈的優勢。

路透社報道稱，美國2019年8月2日正式退出與前蘇聯簽署的《中程導彈條約》（Intermediate-range Nuclear Forces Treaty，INF）後，加快發展射程在500到5,500公里之間的陸基彈道導彈和巡航導彈。

美國防部2019年8月測試一枚射程逾500公里的陸基巡航導彈。部門在12月13日再測試一枚常規配置的陸基彈道導彈原型。以往在《中程導彈條約》項下，這是被禁的測試。

路透社根據美國白宮2021年的財政預算要求，以及美國高級軍官3月出席國會聽證會的證詞，指出國防部有意讓其海軍配備不同版本的戰斧巡航導彈。

美國陸戰隊司令伯格（David Berger）3月5日在參議院軍事委員會作證時說，陸戰隊如配備陸基發射的戰斧巡航導彈，可以幫助海軍奪取制海權，尤其是西太平洋地區的。他說，「戰斧巡航導彈是能讓我們能做到這事的一個工具」。

美軍陸戰隊高級指揮官史密斯（Eric Smith）3月11日出席參議院軍事委員會時說，巡航導彈對海軍來說最終不一定最適合，他稱「這對我們來說是有點過重。」但他說從試射所取得的經驗，將交予美國陸軍。

史密斯也說，海軍成功從一個陸上發射器，試射新型短程反艦導彈。它的名稱是「海軍打擊導彈」（Naval Strike Missile）。測試會在6月再做。如測試成功，海軍有意在2022年訂購36枚。

美國陸軍亦在測試一款可攻擊戰艦的長程陸基導彈。之前這款導彈在INF項下是被禁使用的。

華盛頓戰略與預算評估中心（Center for Strategic and Budgetary Assessments）研究員巴貝奇（Ross Babbage）形容「美國人強勢回歸」，他稱「到2024或2025年，中國人民解放軍會面臨嚴重的威脅，他們的軍事發展將會過時」。