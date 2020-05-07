德媒指五分之一中國製口罩沒法用　衞生部發言人稱退貨涉部分產品

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情延燒全球之際，德國發行量最大的報紙《圖片報》不斷向中國「開炮」，指責中國「隱瞞疫情」後，又批評中國向德國提供假冒偽劣口罩，有20%的中國產口罩都沒法用。德國官員就此回應

德國《圖片報》5月4日報道題為「五分之一的中國口罩沒法用」（Jede 5. China Maske ist unbrauchbar）的文章，援引德國衞生部一位發言人的表態稱：自從新冠病毒肺炎疫情爆發以來，德國聯邦政府已為醫院以及診所從中國購買超過1億個口罩。「根據衛生部的推斷，約20%的口罩不符合標準」。《圖片報》在報道中指出「也就是說這些口罩根本不適合醫用。」

德國之聲在訪問聯邦衞生部發言人瑙博爾（Teresa Nauber）時，她確認有大約20%來自中國的口罩「與標準不符」，但「這不等於這些口罩無法作醫療用途。」德國衛生部計劃退還一部分低於標準的口罩到中國。

針對中國向全球各國輸出的口罩有質量問題的各種指責，包括中國商務部、海關總署、國家市場監督管理總局在內的政府部門已經於4月底發布出口新規。

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