【新冠肺炎】調查：中國人對政府抗疫表現評分最高　香港分數低

兩間研究公司新加坡黑匣子（Blackbox）與法國托倫納（Toluna）在5月6日聯合發表報告，調查23個地方人民對所屬地區抗疫表現的評分，包括對政府的評分。結果中國大陸以整體85分排第一，香港則僅27分，排行尾三。

這個調查在4月3日至4月19日展開，調查對象包括來自全球23個地區的1.25萬位民眾，研究設有四項關鍵指標的評分，包括「政治」、「企業」、「社會」和「媒體」，其中政治意為對政治領導的評分，企業是指對企業領導的評分，社會指對本土社區抗疫表現的評分，媒體則指對傳媒是否盡責報道的評分。

報告指出，受訪者普遍對政府的抗疫表現不滿意。在23個地方中，僅有7個地區在「政治」的得分上超過50分（滿分為100分）。分數取決於給予高評價的民眾比例，以50分為例，即有50%的受訪民眾對政治領導的抗疫表現給予高評價。

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+ 8 + 7 + 6

在排行榜中，中國民眾對所屬地方的抗疫表現最滿意，得到最高的整體85分，其中在「政治」的指標上，得分為86分。報告稱，85%的中國受訪者相信國家將在疫情後變得更強大。

至於香港方面，整體評分為27分，在23個地方之中排行21，僅高分過法國（26分）與日本（16分），其中香港受訪者對四個指標的評分，分別為政治11分、企業7分、社會19分和媒體71分。

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黑匣子公司創辦人布萊克（David Black）分析稱「對於榜單上的很多國家而言，這場疫情大流行是史無前例的，政府仍然在逐漸接受這場沒有準備的危機，作為結果，政府的公信力受挫。」

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進5月7日則在Twitter表示「中國人擁有評價中國政府的最終話語權，除了在武漢疫情爆發早期的錯誤，中國人對政府整體表現高度滿意。美國政府能力匱乏，像鏡子一樣映襯出中國政府值得信賴。」