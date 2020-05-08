【新冠肺炎】美前駐華大使指美國對華政策「有點像希特拉時期」

曾在奧巴馬時期出任美國駐華大使的博卡斯（Max Baucus）5月6日稱美國總統特朗普（Donald Trump）對華政策的敵意調子「有點像希特拉」。

他在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指出，特朗普政府聚焦中國的共產主義是類似希特拉針對史太林（Joseph Stalin）治下的蘇聯，還有美國威斯康星州參議院議員麥卡錫（Joe McCarthy）在1950年代攻擊共產主義的情況。

美國前駐華大使博卡斯批評特朗普政府。（Twitter帳戶截圖）

他說：「美國政府反對中國的言論是如此強烈，它太過分。我們正在進入一個類似麥卡錫時期，當時共和黨參議員麥卡錫進行扣紅帽子的行動，以及國務院攻擊共產主義——有點像30年代時的希特拉」。

博卡斯說在那些時期，「很多人知道什麼是錯的，他們知道那是錯的但沒有站出來以及說任何東西。他們被嚇到了。」他說：「而現在在美國，如有任何人就中國說任何合理的東西，他或她會感覺受嚇，害怕自己的頭會被斬。這跟德國的30年代非常相似；在美國有責任感的人，尤其是在德國有責任感的人無法暢所欲言。」

他在言談中暗示，來自白宮及國務院的反華聲音是與美國在疫情中經濟喘氣以及接近9%的失業率有關，「因此他們要找個中心點去轉動，他們要指責某人以及他們指責中國。而這是非常難以重回軌道的，無論是誰當選（總統）。」

博卡斯當被問及他是否認真的相信將美國現有外交政策與納粹德國進行比較是有效的，他解釋說：「我想我們正在向那個方向移動。而我——我不是說我們已在那個（地步），但美國有很多負責任的人知道『抨擊中國』（China bashing）是不負責任的，而在情況更多地繼續的情況下，我們將付出代價。這就是我所說的。他們害怕暢所欲言。」