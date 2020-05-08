印尼漁工舉報中國船長涉虐待　中國稱將負責遵守現行法律與合同

韓國電視報道一則影片，片中有受僱於中國漁船的印尼工人被指遭受不當對待的情況。有印尼工人死後，遺體以海葬的方式處理，令同行拍檔感到難以接受。有船員自稱難忍受虐，換乘其他船抵達韓國釜山，在漁船泊岸後向政府舉報。有人自稱他們在船上每天工作18小時、飲用的是海水，而且薪金極低。印尼外交部長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）5月7日召見中國駐印尼大使肖千。肖千稱中國政府部門將負責遵守現行法律以及經商定的合同。

馬爾蘇迪7日就此事召開網上記者會。她指出，同日較早時已召見中國駐印尼大使肖千，她表示懷疑中國籍漁船上有工人被不當對待，導致4名工人死亡。

韓國文化廣播公司（Munhwa Broadcasting Corporation，MBC）6日播放由工人提供的、同胞遺體被拋進大海的影片。印尼《時代》周刊（Tempo）報道，一名工人在4月27日乘船抵達釜山港後，將影片交給韓國政府及MBC。

MBC經調查後將影片發布，標題為《獨家：日做18小時，如生病或死亡，葬入海中》。影片中的事件在龍興號之上，位置是太平洋，日期為3月30日。

針對印尼船員在中國船隻上身亡的消息，印尼外交部長馬爾蘇迪當地時間5月7日傳召中國大使，要求中方對該事件進行解釋。（Reuters）

水手稱工時達18小時 月領約70港元

MBC在報道中引述化名「水手A」的工人說：「被拋入海中的是24歲的阿里（Ari），一名在船上工作逾1年後死亡的印尼水手。」在他的遺體放入一個棺材之前，中國籍水手為他舉行簡單的葬體，有燒香及奠酒。

《時代》周刊指出，「水手A」告訴MBC，在阿里之前，19歲的漁工阿爾法他（Alfata）及24歲的瑟比（Sepri）死後也被拋入海中。

周刊指出，基於協議及規例，死在航行於海中心的船上的水手，遺體須運返此人祖國。但阿里生前的拍檔「水手A」接受MBC訪問時說：「我從沒想過阿里的遺體會被拋出海。」

船員被指死於傳染病 意味海葬合法

印尼海洋與漁業部長埃迪・普拉博沃（Edhy Prabowo）對在龍興號上工作的印尼船員進行海葬一事發表評論。總的來說，埃迪解釋說，將屍體海葬是可以及可能的。但是，須參考國際勞工組織（ILO）的海事法規，必須滿足各種條件。在國際勞工組織《海員服務條例》（Seafarer's Service Regulations） 的法規中，對進行海葬作出規定。

根據有關法規，如海員「死因是由傳染病所致以及屍體已消毒；以及遺體因衛生理由不能保存，或進口港禁止保留遺體，或其他合法理由。」

印尼安塔拉通訊社7日引述外交部所指，漁船船長稱，選擇為印尼船員進行海葬，是因為他們死於傳染病，其他船員也同意對死者進行海葬。

中國外交部就此解釋，稱對已死印尼船員進行海葬，是為其他工作人員的健康着想，符合「國際海事法規」（international maritime rules）。

匿名印尼水手稱 被逼飲海水

另有化名「水手B」工人指出，大多數中國水手都是飲用從陸水買來的樽裝水，但印尼工人被逼飲用海水。這令他們不適。「水手B」表示：「我喝未經過濾的海水。我感到頭暈，從喉嚨咳出黏液」。

「水手B」也說他們每天得工作18小時，「水手A」說除了每6個小時可坐下來吃飯，他得連續站立工作，長達30個小時。

MBC也報道，有5名印尼漁工工作13個月後，各自才獲得170萬印尼盾（約880港元）薪合。這相當於每名印尼水手每月僅有13.5萬印尼盾（約70港元）的薪金。

圖為韓國MBC電視台影片截圖，可見印尼船員的遺體被其他人放入海中。（YouTube影片截圖）

馬爾蘇迪要求中國進一步調查涉事的4艘中國籍漁船，船名分別是Long Xin 605、Tian Yu 8、Longxin 629以及Longxin 606。共有46名印尼漁工曾這些船上工作。

馬爾蘇迪稱要求中國政府部門進行調查，如結果證明有違法行為，「我們要求中國政府部門公平地執法。」

韓國環保人士Lee Yong-ki指出，涉案的中國漁船是捕捉三文魚的，但也捕捉鯊魚，每日抓到20條或以上。船上被發現有16箱鯊魚鰭。如每箱有45公斤重，合計有約800公斤，這反映為何中國漁船即使在船上有人去世，都不願在進口港停留太久。船長害怕被發現從事非法捕漁。

韓國一名上訴律師Kim Jong-cheol稱韓國在接報後可立即進行調查，但在僅僅2天之後，一些中國漁船便駛離碼頭。其他在釜山港被隔離的船員向韓國政府提出要求，就中國籍漁船給予的工作待遇進行全面調查。