美國社區2019年爆發呼吸系統疾病　專家稱通常不會發生在夏天

美國維珍尼亞州2019年7月曾有一種不知名呼吸系統疾病在退休人士社區中爆發。當時有美國專家稱，這次傳染爆發並不尋常。維珍尼亞州費爾法克斯縣衛生部總監施瓦茨博士（Dr. Benjamin Schwartz）稱在這種長期照護機構中，呼吸系統疾病爆發是常見的，但通常不會發生在夏天，但有些病毒是在夏天傳播的，或是整年都在傳播的。

美國廣播公司2019年7月12日的報道中，指出維珍尼亞州出現「呼吸系統疾病」（respiratory illness），維珍尼亞州費爾法克斯縣衛生部門當時說，截至2019年7月12日，已有55人生病，病徵包括「上呼吸道徵狀（咳嗽）及肺炎」等，當中2人死亡。兩名死者年紀較長，有複雜的健康問題。

事件發生在費爾法克斯縣一個名為Greenspring Retirement Community、位於Greenspring的社區，從字面可見，住在這裏的不乏退休人士。而出現傳染病的建築物內有263名住客。內有長者輔助生活服務，以及有受訓護士提供照料。

美國廣播公司的分部WJLA-TV電視台稱收到一封發給當地居民的信，稱病人們的病徵包括發燒、咳嗽、身體發癢、喘氣、聲音嘶啞和全身無力。Greenspring的衛生部門施瓦茨稱，首宗個案，出現在6月30日。沒有人知道這個「不知名疾病」在社區中爆發的原因。

維珍尼亞州Greenspring在2019年出現「不知名疾病」爆發引發一些人對位於鄰州馬里蘭州德特里克堡的美國陸軍傳染病醫學研究所（USAMRIID）是否疾病源頭的想像。

USAMRIID在3月27日已獲有指美國疾病控制和預防中心（CDC）容許恢復所有工作，之前CDC在2019年7月發出停止令，要求USAMRIID的第三級及第四級實驗室停止運作，因為其生物安全標準不達標。美軍方官員的說法是，被指不達標可能是因為實驗室的「蒸汽滅菌設備失效」。實驗室已加裝一個新的化學系統處理實驗室的污水。

美國防部否認病毒外泄謠言

美國國防部在其謠言控制網站上已說明，這不是真的。美國防部長埃斯珀（Mark Esper）稱來自中國政府的人提出這個主張是「完全荒謬以及不負任」。然而這無阻有關病毒來自USAMRIID的討論在網上流傳。

有指美國疾病控制和預防中心2019年7月將USAMRIID列於生物安全級別第三級及第四級的工作叫停，所以它跟新冠病毒有關。USAMRIID發言人薩爾瓦托雷（Lori Salvatore）向《弗雷德里克新聞郵報》發電郵說：「這絕對是一個虛假陳述。USAMRIID沒有參與這個進攻性的研究。」

USAMRIID是美軍的生物防衛實驗室，研究高級別的病源體如伊波拉病毒。它的使命是保護在美國本土及海外執勤的軍人。實驗室是在安全檢查中「不過關」的情況下關閉。當時實驗室在從事有關伊波拉病毒以及妥拉血病、鼠疫及委內瑞拉馬腦炎病源菌，沒有病原體在實驗室外被發現。

根據美國陸軍醫學研究與發展司令部（USAMRDC）一個Facebook帖文的內容，USAMRIID現時正在研究SARS-CoV-2，研究人員致力於病毒的複製和純化，以備將來測試。此外實驗室正在篩選一些小分子療法，或會導致新冠肺炎一個可能的療法出現。

USAMRIID亦有導致參與瑞德西韋（Remdesivir）出現的早期研究。這種藥本用於治療伊波拉出血熱。美國食品和藥物管理食品和藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（Emergency Use Authorization，EUA），用於治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者。