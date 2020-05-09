【新冠肺炎】疫苗研發主導權戰鼓打響　中美爭奪最激烈

日媒稱，圍繞新冠病毒疫苗開發問題，各國展開激烈的主導權之爭。日媒5月9日報道稱，走在世界前列的美國以供應本國民眾和儲備為目的，推動歐美製藥企業將疫苗投入實用。中國也以舉國之力加強疫苗開發，歐洲企業也加入到全球競爭之中。目前還出現了通過國際合作來支援疫苗開發的動向，由各個國家主導的開發項目正在加快進度。

美國新冠肺炎疫情目前為止還未得到有效控制。（AP）

日經中文網在報道指出美國，為新冠病毒疫苗開發提供支援的是美國生物醫學高級研究與開發局（BARDA）。BARDA不僅為疫苗開發提供支持，為了能在開發結束後立即供應疫苗，還考慮建立生產體制，併為此投入鉅額資金。目前該機構已與強生公司（J&J）均攤10億美元的設備投資費用，並簽署了10億劑新冠病毒疫苗供應合同。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）4月30日表示，已經制定2021年1月之前提供數億劑疫苗的計劃。福奇表示，「在得出疫苗是否有效的答案之前，將冒着風險增強產能」。雖未透露詳情，但暗示了美國生物醫學高級研究與開發局的存在。

美國把優先向本國供應疫苗放在第一位，同樣的動向正在不斷擴大。

在中國，生物企業和研究所正在進行3種疫苗的臨床試驗。據悉，開發費用、臨床試驗的設計、生產體制均獲得政府的支持。中國優先確認疫苗的有效性，投入實用的速度很快。

康希諾生物公司研發的疫苗是全球首例進入臨床試驗階段來確認有效性的新冠疫苗，目標是在2020年內投入使用。除了供應本國外，中國還計劃為發展中國家供應疫苗。

加緊開發疫苗的不只有中美兩國。在英國，已啟動疫苗臨床試驗的牛津大學4月30日宣布，與大型製藥企業阿斯利康（AstraZeneca）展開合作。英國政府也向該大學提供了2,000萬英鎊（1英鎊約合1.24美元）資助。2020年內將構建1億劑疫苗的生產體制，加緊向英國民眾供應。

歐盟（EU）決定向德國的疫苗生產企業提供8千萬歐元（1歐元約合1.10美元）研究資金，此舉被認為是為了使這家企業免受美國的影響。

國際組織流行病防範創新聯盟（CEPI）的理念是「平等獲取」。獲得該組織支援的企業被要求以合理價格進行無差別供應。不過，國際組織流行病防範創新聯盟的支援以研究開發為主，不會像美國生物醫學高級研究與開發局那樣深入到構建供應體制的程度。