美國白宮發言人回應多年前批特朗普言論：當時幼稚地信了CNN

白宮新任發言人麥麥克納尼（Kayleigh McEnany）日前被揭過去曾多次發表抨擊美國總統特朗普（Donald Trump）的言論，她本人5月8日在記者會上回應。

在5月8日的白宮記者會上，有記者提起麥克納尼的「往事」並向她提問說，她是否仍然認為特朗普在2015年競選期間的言論是「種族主義」。

對此，麥克納尼表示自己很高興聽到記者問她這個問題，她稱，在那段時間，她一直在看CNN的報道，「幼稚地相信」所看到的一些新聞標題。

她還說，在那之後，她「很快就改變了立場」，轉而支持特朗普。「事實上，我在一些場合都驕傲地支持這位總統。我相信，他即使不是這個國家有史以來最棒的總統，也是其中一位好的總統。」

今年32歲的麥克納尼成為白宮的新任發言人，她在5月1日舉行了首場記者會。但是幾天後，美國有線電視新聞網（CNN）5月7日報道稱，麥克納尼在成為特朗普的堅定支持者之前，曾嚴厲批評當時還是總統候選人的特朗普，譬如包括稱後者在2015年對墨西哥移民發表的言論系「種族主義」等。

在報道中，CNN一一列舉了麥克納尼的有關評論。

2015年6月，特朗普曾宣布競選美國總統。報道提到，宣布競選時，特朗普曾稱，墨西哥向美國輸送的移民是「強姦犯」，給美國帶來毒品和犯罪。但他同時也說，「我認為，有些人是好人。」

2015年6月下旬，麥克納尼接受CNN採訪時批評特朗普的上述言論說，「對我來說，種族主義言論就是種族主義言論。我不喜歡特朗普說的話」。

麥克納尼還將特朗普的言論與民權活動人士夏普頓（Al Sharpton）牧師在上世紀90年代對猶太人的評論相提並論。她說，特朗普的言論和夏普頓的一樣，「帶有貶義」且「同樣可惡」。

「特朗普已經證明他自己是一個善於表演的人，我不覺得他是一個認真（意義上）的候選人，」麥克納尼說，「我認為這就是一場雜耍。不屬於主流候選人範疇內。」

2015年6月23日，美國霍士商業新聞網絡《肯尼迪》節目中，麥克納尼又批評特朗普，稱他不配在新罕布殊爾州投票中獲第二名：「特朗普是第二名，他不配得到這一成績。」

「我欣賞他的大膽，我認為他的一些言論讓底層（民眾）感到興奮，但這不是受歡迎的言論。」麥克納尼說，「我們在他的演講中聽到他說當墨西哥送人越過邊境時，他們送的是罪犯和強姦犯，也許還有一些好人。聽着，共和黨不需要把選民拒之門外並孤立他們。我們得讓他們融進來。特朗普是最不可能這麼做的人。」

2015年6月29日，麥克納尼在接受CNN採訪時還表示，特朗普的言論是針對一個「漏洞百出的邊境」解決「真正的問題」，且他的言論也是錯誤的。「我想明確表示，我不支持特朗普所說的話，」她補充說，「我認為他說了一些非常不得體的話。」

麥克納尼當時還說，共和黨人希望邊境安全，但不支持驅逐非法移民。因此，她不認為特朗普與主流共和黨人的觀念一致。

一天後，麥克納尼繼續在CNN節目中稱特朗普是「名義上的共和黨人」，並稱後者需為其言論道歉。

「我不想要這個傢伙，」麥克納尼說，「說實話，特朗普是一個進步主義者。他支持土地徵用權。他以前支持增税。他向民主黨候選人捐贈30萬美元。所以，共和黨現在不得不接納他，對我來說，這是不幸的，也是不真實的。因為他不是真正的共和黨候選人。而他在媒體上被描繪成（共和黨人）這一事實就很麻煩，也不準確。」

CNN還介紹稱，但2016年美國總統大選期間，麥克納尼擔任CNN政治評論員期間又經常發聲支持特朗普。特朗普當選後，她擔任共和黨全國委員會和特朗普連任競選活動發言人。今年4月初，麥克納尼被任命為白宮新任新聞秘書。如今32歲的麥克納尼因此成為特朗普任內第四位新聞發言人，也是最年輕的一位。