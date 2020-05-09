美國紐約州73名兒童患新冠肺炎相關併發症　1人死亡

美國紐約州政府在記者會上通報，目前有73名兒童出現與新型冠狀病毒肺炎相關的炎症，已知一人死亡。尚有另一個死亡個案仍在調查中。染疫後，這種併發症的潛伏期可達六週。

美國全國廣播公司（NBC）紐約電視新聞網消息稱，紐約州政府5月8日在韋斯特切斯特縣舉行的新型冠狀病毒肺炎疫情記者會上公布，紐約州目前有73名兒童患上與新冠病毒相關的疾病——「小兒多系統炎症綜合症」（Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome）。

紐約州公衛官員表示，疑似患有這種疾病的兒童，多數感染新冠病毒，或在體內已有新冠病毒抗體。醫生表示，一些兒童在接觸新冠病毒後，4周到6周才出現這種炎症的有關症狀。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，一名5歲男孩5月7日在紐約市曼哈頓的西奈山克雷維斯兒童醫院（Mount Sinai Kravis Children's Hospital）、死於這種疾病。科莫還說：「這是每個父母的噩夢，是吧？」科莫表示，州政府正在調查是否有更多相同死因的病例。

院方發言人露西亞・李（Lucia Lee）介紹說，這種罕見的疾病是一種威脅兒童身體重要器官及血管的炎症。

《紐約時報》消息稱，首例感染這種炎症的兒童病例上月在歐洲出現，此外，知名學術期刊《刺針》（Lancet）5月6日發表研究報吿提到，英格蘭有一名14歲男孩死於這種炎症。