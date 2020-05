【新冠肺炎】美媒：華盛頓與北京關係跌入1979年後最低點

美國有線新聞網絡(CNN)及英國《經濟學生》都發文刊載類似觀點認為,新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發,讓美中關係走入數十年來最低谷。

美國有線電視新聞網絡(CNN)5月8日發表題為《冠狀病毒在美國和中國之間造成的裂痕可能需要一代人的時間去治療》(Coronavirus has created a rift between the US and China that may take a generation to heal)的文章認為,疫情這並沒有使兩國團結起來對抗,而是使它們本已緊張的關係陷入快速的螺旋式下降,並煽動潛在的危險的民族主義情緒。

CNN引述香港科技大學名譽教授茨威格(David Zweig)指出,即便美國總統特朗普(Donald Trump)對待中國的方法不是新的,但他現在面臨的情況「更為嚴峻和危險」。

茨威格亦說:「很明顯,當有面向中國的外部敵意時,人民會傾向變得更民族主義。而(中國共產黨)會利用它。」

CNN還引述中國政府智囊、中國人民大學國際關係教授時殷弘指出,中美關係目前「達到1972年來最低點」——即美國前總統尼克遜(Richard Nixon)為實現同中國關係正常化、訪華歷史事件發生的那年。

1972年2月21日時任美國總統的尼克遜(主圖右)來中國訪問。2月28日,在上海發表中美雙方聯合公報。中美雙方聯合公報的發表,為中美關係正常化和日後不斷擴大交往開闢新的前景,它標誌着中美兩國在對抗了20多年之後,開始走向關係正常化。圖為2019年9月24日中美建交70周年紀念展覽會。(Reuters)

和時殷弘不謀而合,英國《經濟學人》5月9日發表題為《華盛頓與北京之間的信任比1979年來任何時候都少》(There is less trust between Washington and Beijing than at any point since 1979)的文章認為,新冠疫情危機比此間數十年發生的、難以逾越的事件,對美中關係的打擊和影響更嚴重。

《經濟學人》指出美中關係白熱化,佐證是特朗普團隊5月7日推出一個上千萬美元、大型的、攻擊性質的競選廣吿,並打出「中國牌」說,「阻止中國,你需要先出手阻止拜登(Joe Biden,前副總統)。」

特朗普競選團隊認定,指責中國害美國陷入疫情是能夠和選民產生共鳴的訊息,要利用拜登在中國議題上的歷史,去攻擊這位民主黨競選對手。