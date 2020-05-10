【新冠肺炎・措施】英國擬強制隔離入境者14天　德國州份重啟封鎖

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

英國：英國航空業協會（Airlines UK）5月9日指出，政府將宣布對海外入境者實施14天強制隔離檢疫措施，以防第二輪疫情爆發。《泰晤士報》9日報道，首相約翰遜10日將宣布，包括英國人及外國人等抵達英國機場和港口的旅客，6月初開始必須強制隔離14天，並須申報隔離地址。

運輸大臣夏博思（Grant Shapps）5月9日表示，放寛限制措施後，公共交通工具的載客量仍會因社交距離限制而縮減90%，所以鼓勵民眾繼續騎單車或步行上班。

德國：全國自5月6日開始進一步撤銷封鎖措施後，部分地區的疫情回升，爆發集體感染，令部分州份恢復封鎖措施。其中在全國人口最多的北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia），一間屠宰場爆發集體感染，單日新增150宗確診，因此原定5月11日重開餐廳、旅遊景點、健身室和大型商店的計劃將押後一周，居民亦需繼續限制社交距離。

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+ 7 + 6 + 5

美國：繼捷藍航空（JetBlue Airways）後，美國三大航空公司4月30日宣布要求國內航班乘客戴口罩。達美航空（Delta Air Lines）和聯合航空（United Airlines）的措施5月4日起生效，美國航空（American Airlines）5月11日起實施新措施。

總統特朗普（Donald Trump）4月29日時表示，隨着各州開始重啟經濟，原定4月底屆滿的社交距離指引會逐漸消失，不會再延期實施。與會的副總統彭斯（Mike Pence）指出，白宮已發布新指引，就是各州如何在安全和負責任的情況下重啟經濟。

馬來西亞：首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在勞動節特別演說中宣布下5月4日起放寬行動管制，但禁止一切導致大量人群聚集的活動，包括集體祈禱及舉行宴會。有肢體接觸的商業活動亦在被禁之列，包括卡拉OK、主題公園開放以及齋戒月市集等。

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+ 5 + 4 + 3

韓國：國內再次出現小規模聚集性感染，韓國首爾市政府5月9日發布行政命令，即日起暫停首爾市內夜店、酒吧等部分娛樂場所的運營，違反規定的營業者將受到重罰。

韓國政府鋻於國內疫情趨穩，從5月6日起全國進入「生活防疫階段」，之前因疫情暫停使用的各類設施分階段重新開放。但是，各地方政府有權發佈行政命令，限制一些設施的運營和使用。

白羅斯： 5月9日首都明斯克舉行閱兵儀式，慶祝歐戰勝利75周年。儀式在首都明斯克舉行，約 3,000名士兵參與，並展示坦克，以及安排蘇-30戰機列隊飛越上空，旁邊設有看台讓觀眾觀看，部分人有佩戴口罩。

該國疫情持續，累計有逾2.1萬人染病、121人死於疫情，但政府未有採取社交限制措施，邊境保持開放，惹來外界批評。