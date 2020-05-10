【新冠肺炎・最新疫情】全球逾402萬人確診　巴西死亡病例破1萬宗

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過402萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月10日上午7時32分，全球累計確診病例增加46,842‬個，累計增至4,020,878。死亡病例增加3,480個，累計增至279,007個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、英國、俄羅斯和法國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月10日上午7時32分，美國確診個案新增20,595‬個，累計個案增至1,309,164個，死亡個案新增1,466‬個，累計增至78,746個。痊癒個案為212,534個。美國已有約870萬人接受檢測。

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巴西：衞生部5月9日公布新增730宗死亡個案，較5月8日新增751宗的創新高紀錄稍微下降，累計突破1萬宗至10,627宗。確診個案增加10,611宗，累計增至155,939宗。

法國：衛生部5月9日公布新增80宗死亡個案，累計增至26,310宗，較前一天的新增243宗大幅回落。留醫深切治療部人數減少56人至2,812人。確診病例新增433宗，累計增至138,854宗。

伊朗：衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）5月9日公布，該國過去24小時新增1,529個確診個案，累計增至106,220個。死亡個案新增48個，累計6,589個。康復出院人數累計85,064人。

西班牙：該國5月9日公布，過去24小時新增604個確診個案，累計增至223,578個。死亡個案新增179個，累計26,478個。康復人數累計133,952人。

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+ 5 + 4 + 3

俄羅斯：新冠肺炎應對中心5月9日公布，該國新增10,817個確診個案，連續第7天新增確診數目破萬，累計增至198,676個。死亡個案新增104個，累計1,827個。

比利時：該國5月9日公布，過去24小時新增585個確診個案，累計增至52,596個。死亡個案新增76個，累計8,581個。康復出院人數累計13,411人。

巴基斯坦：該國5月9日新增1,637宗確診個案，累計增至27,474宗。死亡個案新增24宗，累計618宗。康復人數累計最少7,756人。

烏克蘭：衞生部指，截至5月9日早上9時，該國過去24小時新增515個確診個案，累計增至14,710個。死亡個案新增15個，累計376個。康復人數累計2,909人。

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印度：聯邦衞生部5月9日早上公布，該國過去24小時新增3,320宗確診個案，累計增至59,662宗。死亡個案新增95宗，累計1,981宗。康復出院人數累計17,847人。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月8日公布數據顯示，新增1,209宗確診個案，累計167,300宗。死亡個案新增147宗，累計7,266宗。

新加坡：5月9日公布出現753宗新增確診個案，令累計個案增至22,460例。大部分新增個案仍是來自住在當地外勞宿舍的人。新增確診患者中，只有9人是永久居民。

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意大利：民防部5月9日公布新增194宗死亡個案，累計增至30,395宗。確診病例新增1,083宗，累計增至218,268宗。

日本：日本放送協會5月10日報道，國內新增52宗確診個案，其中36宗來自東京都，全國累計15,777宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,489宗。死亡個案新增18宗，累計637宗。

韓國：5月8日公布，過去1天新增12個確診病例，累計確診病例10,822個。該國無新增死亡個案，累計死亡病例維持在256個。

韓聯社稱新增的12個病例中，11個屬輸入病例，社區感染病例有1個，發生在京畿道。這是韓國本土連續2天出現確診病例。

韓國5月8日下午公布，當日新增13宗確診個案，其中12宗來自首爾龍山區梨泰院的夜店，患者包括3名外國人和1名軍人。