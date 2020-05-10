被調職後變吹哨者　美國疫苗專家：政府本可拯救更多人命

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續之際，在政府擔任涉及應對疫情工作的人，承受莫大壓力。美國衞生及公共服務部屬下的生物醫學高級研究和發展局（BARDA）主管布萊特（Rick Bright）4月遭調職。他因質疑特朗普有關言論而丟了烏紗。布萊特在接受美國媒體訪問時提到，政府本可做更多，令更多人獲救。

他除在4月24日表示將提起告密者申訴（whistleblower's complaint），亦有接受媒體訪問，反駁並非因為心懷不滿而「爆料」，亦指出美國政府本可做更多去拯救更多人命。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月6日說，布萊特是一個「想協助民主黨贏得選舉的、心懷不滿的僱員。」

布萊特接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目訪問。它會在5月17日播出。他在訪問中否認這個說法，並表示：「我對（華府）缺乏領導力感到沮喪。對於華府缺乏急切性去領先發展救命工具的情況感到沮喪。那些東西令我沮喪。」

他說：「我在想我們可以做更多去令那些人更快獲得那些口罩及供需品，而如我們做到，他們今日會不會仍然在生。」他補充說：「這是一個可怕的想法：想到那些已過去的時間，我們能做一些東西，但我們沒有做到。」

布萊特自2016年起領導生物醫學高級研究和發展局。有指他是因為拒絕執行白宮的「聖旨」、即是推廣使用治療瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）來醫治新型冠狀病毒肺炎而被炒。

特朗普不止一次公開大讚抗瘧疾藥物羥氯喹及氯喹（Chloroquine）對新冠病毒有療效。這兩種藥物無疑是有抗疫潛力，但有療效之說仍欠足夠醫學證據，特朗普的最高級顧問們都警告，需要更多研究來證明它的安全以及成效。