【新冠肺炎】庫什納被揭涉利益輸送　岳父特朗普力撐女婿

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續困擾美國，華府除應對疫情手法詬病，亦被指出現特朗普家族成員從中分發利益的情況，不過白宮及美國總統特朗普（Donald Trump）對於最近因此被傳媒「圍攻」的「第一女婿」、白宮高級顧問庫什納庫什納（Jared Kushner）予以維護。

特朗普5月8日在出席一個共和黨議員的會議時，他邀庫什納來簡介他的工作。之後特朗普說：「你做得很棒，有日人們會欣賞的。他們說『噢，他是有關係人士』，如果他不是好的關係人士，我很快就會趕走他。」

前任官員稱受壓 合約要益自己人

曾任美國衞生及公共服務部屬下的生物醫學高級研究與發展局（BARDA）主管、但後來被調職的布萊特（Rick Bright）已向政府特別顧問辦公室申訴，指其上司曾向他施加壓力，要將價值數百萬美元的合約批給政府「自己人」，當中一間企業間與庫什納朋友有關。

布萊特在申訴書中指出，當局以及與政府有政治聯繫的企業簽下一些有問題的合約，一間與庫什納朋友有關係的製藥公司亦在此列。

美國兩報揭露 庫什納涉利益輸送

庫什納獲白宮防疫小組委派與聯邦緊急措施署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）合作協調醫療物資供應，但被指有用人唯親之嫌。《華盛頓郵報》在報道中指出，庫什納的義工團隊成員的專業專長多在顧問以及私募基金方面，「令醫院以及其他有需求的單位所面對的長期問題加劇。」

《紐約時報》在其中一個報道中指出，庫什納的義工團隊在搜羅醫療物資時顯得笨手笨腳。此外該報指團隊有一份「貴賓名單」，當中包括保守派人士、美國轉折點組織創始人柯克（Charlie Kirk）。

美國華盛頓公民責任與道德組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington）的《自由訊息法》法律顧問魏斯曼（Anne Weismann）指出，這些義工成員須符合申報其財務狀況的要求，「他們看來正在行使採購權，他們能花費數百萬聯邦政府的資金，卻沒有對被授予的權力負責。」