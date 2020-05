【新冠肺炎】庫什納被揭涉利益輸送　岳父特朗普力撐女婿

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情繼續困擾美國,華府除應對疫情手法詬病,亦被指出現特朗普家族成員從中分發利益的情況,不過白宮及美國總統特朗普(Donald Trump)對於最近因此被傳媒「圍攻」的「第一女婿」、白宮高級顧問庫什納庫什納(Jared Kushner)予以維護。

特朗普5月8日在出席一個共和黨議員的會議時,他邀庫什納來簡介他的工作。之後特朗普說:「你做得很棒,有日人們會欣賞的。他們說『噢,他是有關係人士』,如果他不是好的關係人士,我很快就會趕走他。」

前任官員稱受壓 合約要益自己人

曾任美國衞生及公共服務部屬下的生物醫學高級研究與發展局(BARDA)主管、但後來被調職的布萊特(Rick Bright)已向政府特別顧問辦公室申訴,指其上司曾向他施加壓力,要將價值數百萬美元的合約批給政府「自己人」,當中一間企業間與庫什納朋友有關。

布萊特在申訴書中指出,當局以及與政府有政治聯繫的企業簽下一些有問題的合約,一間與庫什納朋友有關係的製藥公司亦在此列。

美國兩報揭露 庫什納涉利益輸送

庫什納獲白宮防疫小組委派與聯邦緊急措施署(Federal Emergency Management Agency,FEMA)合作協調醫療物資供應,但被指有用人唯親之嫌。《華盛頓郵報》在報道中指出,庫什納的義工團隊成員的專業專長多在顧問以及私募基金方面,「令醫院以及其他有需求的單位所面對的長期問題加劇。」

《紐約時報》在其中一個報道中指出,庫什納的義工團隊在搜羅醫療物資時顯得笨手笨腳。此外該報指團隊有一份「貴賓名單」,當中包括保守派人士、美國轉折點組織創始人柯克(Charlie Kirk)。

美國華盛頓公民責任與道德組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)的《自由訊息法》法律顧問魏斯曼(Anne Weismann)指出,這些義工成員須符合申報其財務狀況的要求,「他們看來正在行使採購權,他們能花費數百萬聯邦政府的資金,卻沒有對被授予的權力負責。」