【一分鐘看世界】歐美兒童怪病、人類白老鼠、Tesla神預言

今天是5月11日星期一，為新的工作周展開序幕前，你需要知道的國際新聞：

怪病纏身

美國紐約州是新型肺炎的其中一個重災區，州長科莫表示擴大州內的病毒檢測範圍，向低收入社區和有色族裔社群提供檢測。除此之外，當地有73名兒童懷疑患上與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）有關的罕見炎症綜合症，其中3人喪生。有專家指情況最先在歐洲出現，其後蔓延至美國，但其成因暫時眾說紛紜，有指它與川崎氏病相近，亦不排除它或與新型肺炎有關……（按此閱讀更多）

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+ 7 + 6 + 5

「人類白老鼠」的終極賭博

各國努力研發新型肺炎疫苗，因此需要志願人士挺身而出成為「白老鼠」，參與人體挑戰試驗。不過這種實驗牽涉到道德爭議，世衛因此提出8大考慮條件，但到底以人類自身作為賭注的終極挑戰，能否為大家在疫情中獲得最後勝利？（按此閱讀更多）

牛津大學已開始在人類身上測試疫苗。（美聯社）

白羅斯的「勇武抗疫」

新型肺炎疫情導致全球活動接近停頓，連帶日前的二戰歐洲戰區勝利75周年慶祝都大受影響，目前有超過20萬人確診的俄羅斯縮小閱兵規模，但前稱白俄羅斯的白羅斯則「勇者無懼」，舉行大型閱兵，總統甚至鼓吹「馬照跑、舞照跳」，強調一切生活如常。不過當地民眾卻另有想法，主張「自己地方自己救」……（按此閱讀更多）

美國民眾的「還我自由」訴求

新型肺炎疫情導致全球多國和地區實施封城措施，務求阻止病毒擴散。其中在美國，雖然疫情開始緩和，各州份亦陸續重開經濟活動，不過有民眾就急不及待，無視居家令走上街頭，甚至持槍衝入州議會，要求盡快「恢復自由」。到底他們為甚麼對居家令有一種「寧死不屈」的執著？（按此閱讀更多）

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「無言對話」可實現？

科幻小說不時出現人類不用開口溝通的情節，或者會成為真實。Tesla行政總裁Elon Musk稱公司正研發可以植入大腦的晶片，為人類提供治癒能力，更豪言在10年內淘汰大家的語言……（按此閱讀更多）

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