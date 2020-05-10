追逐日本漁船場面一度緊張　中國海警連續3天「侵入」日本領海

中日兩國因釣魚島（日本稱尖閣諸島）再起爭執，日本媒體5月10日稱，中國海警船連續三天在釣魚島附近「侵入日本領海」，其中還「尾隨日本漁船」，場面一度緊張。

據日本放送協會（NHK）5月10日報道，當天上午9時，2艘中國海警船出現在釣魚島西南偏西9公里至11公里處海域，日方已連續三天確認有中國海警船出現在釣魚島附近，進入「日本領海」內。

2019年10月26日，中國總理李克強在人民大會堂同日本首相安倍晉三舉行會談。在這之前，安倍晉三與中國國家主席習近平舉行會晤中，雙方因釣魚島香港局勢、維吾爾人等問題對立明顯。（Reuters）

前一天，日本時事通訊社5月9日稱，9日下午6時左右，日方發現2艘中國海警船「侵入釣魚島西側的日本領海」。9日晚9時40分，中國海警船出現在釣魚島西北偏北約11公里處海域。

5月8日，日本放送協會援引日本第11管區海上安保本部消息稱，8日下午4時左右，中國海警局的4艘船隻出現在釣魚島和日本沖繩島之間的海域。下午4時50分左右，其中2艘中方船隻在釣魚島西南偏西方向約12公里的海域接近並尾隨正在作業中的日本漁船。

隨後，為確保日方漁船安全，日本海上安保本部派出巡視船並向中方船隻發出警吿。NHK稱，現場一度陷入緊張狀態。

另據中國海警局官方微博「@中國海警」消息，5月8日，中國海警2501艦艇編隊在釣魚島領海內巡航。此後，「@中國海警」並未通報更多消息。

對此，日本外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹稱，針對中國海警船進入釣魚島水域並追逐作業中的日本漁船，已經打電話向中國駐日大使館公使郭燕提出強烈抗議，強調「尖閣諸島是我國固有的領土。」日本駐北京的中國大使館也向中國外交部提出同樣的抗議。

在釣魚島問題上，中國外交部發言人曾多次表示，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中國對釣魚島的主權擁有充分的歷史和法理依據。 日方所作所為絲毫改變不了釣魚島屬於中國的客觀事實，中方維護釣魚島領土主權的決心堅定不移。