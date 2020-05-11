【新冠肺炎】美媒指美國副總統彭斯需自我隔離　發言人否認

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，美國更是全球疫情最嚴重的國家，白宮的安全性也令人擔憂。美媒5月10日稱，美國副總統彭斯（Mike Pence）正在進行自我隔離。惟彭斯發言人其後表示，彭斯不會自我隔離。

彭博社援引3名不具名官員的消息稱，繼彭斯新聞秘書米勒（Katie Miller）於5月8日對新冠病毒檢測呈陽性反應後，彭斯已經離開白宮開始自我隔離。

報道稱，彭斯未出席在9日和總統特朗普（Donald Trump）與高級軍方官員的一場會議。

其中一名知情人士說，彭斯10日的新冠病毒檢測呈陰性；而一名在白宮工作的軍官染疫後，彭斯和特朗普上周每日都會接受檢測。這位知情人士還說，出於極大的謹慎，彭斯待在華盛頓美國海軍天文台（U.S. Naval Observatory）的家中。

但美國有線新聞網絡（CNN）隨後引述彭斯的發言人奧馬利（Devin O'Malley）稱，彭斯並非隔離，會在11日返回白宮，並繼續遵循白宮醫療單位的建議。他又指，彭斯過去每日都會接受病毒檢測，結果都呈陰性。

報道還引述一名官員表示，彭斯未來幾天的行程可能會比較輕鬆，但他沒有進行完全的自我隔離。