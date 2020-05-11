【新冠肺炎】主要模型預測美國死亡人數8月初激增至13萬

美國的新型冠狀病肺炎（COVID-19）疫情形勢依然嚴峻。美國專家引用一個富影響力的模型預測，隨着國家重啟，人們的接觸增多，美國累計染疫死亡人數來到8月初會增加至137,184人，較5月4日的預測增約2,700人。

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）5月10日報道稱，華盛頓大學衛生統計評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）總監默里（Christopher Murray）預測，在人口變得更流動的地方，預測個案數字會增加得特別多。

默里5月10日播出的《面向全國》（Face the Nation）節目中說:「簡單地說，導致改變的因素是（人口）流動性的增長，這是關鍵的驅動因素。」

他說：「在一些州份，你知道，人口流動性在僅10天便增加20個百分點，而這將轉化成更多的人際交往，更多的傳播。」

默里說：「有『流動性大幅增加』的州份將在未來數周出現個案大幅增加的情況，流動性大幅增加州份的首5位是蒙大拿、北達科他、南達科他、明尼蘇達及喬治亞州。」