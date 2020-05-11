【N號房】在逃群組創始人GODGOD終被警方抓獲

韓國警方拘留一名24歲男子，相信他就是「N號房」的創始人兼管理人「GODGOD」（갓갓）。警方現已確認其身分，正向法庭申請其拘捕令。

N號房：攝於3月25日，Ｎ號房的其中一名主犯，「博士」趙主彬被移交檢察部門。GODGOD自當時一直失蹤。（Reuters）

韓聯社5月11日報道，慶北地方警察廳正拘留一名24歲的男子。該男子在9日被帶返警署，經盤問後承認自己就是「GODGOD」。警方相信他是正在逃亡、「N號房」的創始人兼管理人，決定將其拘捕。

N號房事件在3月曝光後震驚全國，主犯「博士」及多名共犯先後遭警方拘捕，但N號房的創始人GODGOD一直失蹤。警方在調查對話紀錄時，發現GODGOD曾表示「一旦自己被捕，所有受害女性的虐待影片會自動曝光」。

警方暫時未公開GODGOD身分，表示他們正調查案件中，會在日後作進一步說明。

韓國N號房事件懶人包（點圖了解更多）：

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GODGOD被視為是N號房事件中最後一名仍在逃的管理者，警方將其拘捕意味正式瓦解N號房集團。

N號房事件發生自2018年12月，GODGOD及博士等人先後在通訊軟件Telegram上開設聊天室，引誘、威脅及上載女性性剝削片段，並在群組出售。受害女性最少有74人，包括16名未成年少女。總統文在寅曾指示警方徹查案件。