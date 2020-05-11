【新冠肺炎】美國白宮經濟顧問哈塞特：在白宮西翼辦公可能有風險

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情已經入侵進了白宮，美國一位高級官員5月10日也表示，在白宮工作有風險。美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）5月10日接受美國有線新聞網絡訪問時表示，重返白宮西翼工作或有風險，但他為為愛國而願意冒險。

哈西特曾是白宮經濟顧問委員會主席，但是在2019年6月辭職，因為疫情問題，2020年3月重回白宮工作。

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當被主持人問到白宮內部有人確診，白宮疫情工作組關鍵成員也進入自我隔離狀態，是否令他對重回白宮工作感到擔憂時，哈西特回應說：「發生緊急情況。他們叫我們回來，而我建立一個大型數據運算，協助所有人追蹤呼吸機以及其他東西，而我知道當我回到那裏，我會是冒險。我坐我家屋內會較進入西翼安全。縱使它有齊全球的測試（工具）以及全球最好的醫療醫隊，這是一個相對狹小的地方。」

哈西特在採訪中說，當他回到政府工作時，他幫助在白宮的建立了一個數據操作系統，「持續與進出於聯邦緊急事務部門（FEMA）的人互動。」他說，一些人在FEMA感染了新冠病毒。

哈西特還說：「因此，我們一直都將自己暴露於風險之中。在最好的指引下，我們或能夠保持自己的安全。但是我們願意冒風險，因為我們愛我們的國家。」