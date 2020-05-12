【一分鐘看世界】疫情拖累美國經濟、歐亞齊鬆綁、「N號房」落幕

今天是5月12日星期二，天陰有雨的一天，你需要知道的國際新聞：

疫情引起的國際訴訟

新型肺炎重創全球經濟，美國更首當其衝，不少企業被迫破產，失業率更迫近15%，財長姆努欽警告情況可能會進一步惡化。當地有最少130萬人確診，接近8萬人死亡，有州份早前發起入稟向中國索償，最近亦有康復人士計劃採取同樣行動，但他們面對的難度甚大……（按此閱讀更多）

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歐洲解封大計

歐洲的新型肺炎疫情緩和，英國首相約翰遜宣布實施5級制疫情警示，學校和商業活動逐漸回復正常，而英女王伊利沙伯二世則可能無限期暫停公開活動，繼續留在溫莎堡。至於其他歐洲國家亦於11日起陸續解封，但仍要面對第二波疫情的風險……（按此閱讀更多）

新型肺炎：約翰遜10日呼籲有需要的民眾可重回職場後，倫敦街頭在11日再次出現交通繁忙的景象。（AP）

日本的「自肅警察」

除了歐洲，日本和韓國亦在解封時遇到難題，其中在韓國，首爾解除社交限制後，接連傳出與梨泰院夜店相關的確診病例，導致當局或考慮延遲復課。而日本的疫情雖緩和，但東京當局為新型肺炎患者預留的病床使用率超過9成，反映有迫切需要遏止疫情進一步傳播。另一方面，日本政府一直呼籲民眾和企業自我克制，暫時不要外出或營業，但這亦產生「自肅警察」，以另類方式提醒大家……（按此閱讀更多）

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伊朗軍方誤炸同袍

伊朗軍方5月10日在阿曼灣舉行定期演習時，其中一艘參與的船隻遭導彈擊中，造成最少19人喪生，元兇卻是自己人，這亦是近半年內，伊朗軍方再次發生誤擊事件……（按此閱讀更多）

N號房首腦落網

「N號房」的創始人兼管理人「GODGOD」（갓갓）一直下落不明，不過韓國警方早前拘留一名24歲男子，相信就是「GODGOD」本人……（按此閱讀更多）

韓國N號房事件懶人包（點圖了解更多）：

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