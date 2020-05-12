【新冠肺炎】美媒：蓬佩奧是特朗普在中國及疫情議題的「鬥狗」

美國在忙於處理國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之際，國內要求向中國追究責任的聲音高漲。華府中除了美國總統特朗普（Donald Trump），美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦不止一次公開指責是中國泄漏病毒導致災難發生。美國有媒體在5月10日的報道指出，蓬佩奧將自己定位成為特朗普政府中最具侵略性的、批評中國的人。他亦在推動就疫情大流行向北京政府問責的論點。

美國《國會山報》網站5月10日在題為《蓬佩奧是特朗普在中國及新冠肺炎（議題）的鬥狗》的報道中稱，特朗普雖曾數次稱「新冠病毒」為「中國病毒」，但後來已沒有這麼做，亦沒高調重複提及有關病毒來自中國實驗室的指控。

特朗普5月4日接受《紐約郵報》（New York Post）專訪，報道翌日刊登。他在訪問中澄清，早前表示病毒源自武漢，意思是指病毒在武漢地區外泄，並非確認病毒來自實驗室。他雖再度指摘中國未能阻止新型冠狀病毒肺炎擴散，但相信中國並非故意泄漏病毒。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

以美國華盛頓為總部的戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）中國力量項目（China Power Project）主任格拉澤（Bonnie Glaser）指出，蓬佩奧的對中國的攻擊比美國任何前任國務卿更直接、更有對抗性、更咄咄逼人。中國看來會將蓬佩奧誇張的言辭看成是對執政共產黨的威脅。

美國捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）高級研究員喬斯林（Thomas Joscelyn）指出，蓬佩奧的對中國的批評，部分是沒有事實根據的。他說：「你最終可以拿着很多東西向他們問責，而不指向這間實驗室。」

喬斯林指出：「蓬佩奧無疑是外交政策方面對付中國共產黨的主要領袖。」他說：「（就外界）暗中破壞美國領導層（的聲譽上），他是非常積極努力去對抗。 他這麼做還是有一些好處的。」