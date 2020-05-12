【新冠肺炎】特朗普稱不重啟經濟　美國有人會死於濫藥及自殺

美國成為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球「重災區」之一。但美國總統特朗普（Donald Trump）稱知道國內部分地方經濟活動重開，將無可避免出現人命損失，但不重開的話亦會有人死亡，他指那些人會死於濫藥及自殺。

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特朗普12日承認，與很多衛生專家意見背道而馳地重開國內部分經濟活動，將無可避免地出現人命損失，但他認為利益大於代價。

他12日接受美國廣播公司World News Tonight節目獨家訪問時指出，雖然會出現這樣的情況，但美國人會繼續有保持社交距離及洗手等。

特朗普承認：「（國內部分地方經濟活動重開）會導致更多人死亡。病毒會傳播，無論有沒有疫苗。而我想我們在疫苗方面會做得很好。它（疫情）會過去，而我們將回復正常生活。」他這番話與國內一些專家意見相左。他們相信病毒會在秋天重新出現，或會像流感一樣捲土重來。

他認為即使不重開經濟活動，都會有人命以自殺或濫藥的方式損失。他說：「那些人會以其他方式死去。當你看看在（濫用）藥物方面發生什麼事，它增加了。當你看看自殺問題，我的意思是，你看看正在發生什麼事。人們在失去工作。我們要將它帶回來，而這是我們在做的事。

美國現時未有關於自殺人數大幅增加的記錄，但有專家出，看來一個精神健康危機正在醞釀。