【新冠肺炎】被華裔女記者提問惹怒　特朗普反駁：該問中國

美國總統特朗普（Donald Trump）在5月11日舉行的白宮記者會上，對於有記者就新型冠狀病毒（COVID-19）測試數量提問時，他發怒表示「該向中國提問」，並跟對方言語針鋒相對後離場。

美國消費者商業與新聞頻道（CNBC）5月11日報道，特朗普在出席白宮記者會時表示，美國是全世界進行最多次新冠病毒檢測的國家。對此一名哥倫比亞廣播電視台（CBS）的華裔女記者向其提問稱，「強調檢測次數很重要嗎？如果每天仍有美國人喪生，感染病例也在增加，為什麼對你來說是全球競爭？」

特朗普回應稱，「全世界都有人失去生命。或者你應該去問中國。不要問我，問中國這個問題，好嗎？如果你問他們這個問題，你可能會得到一個極不尋常的答案」。不等該記者反駁，特朗普將提問權轉移給美國有線新聞網絡（CNN）的一名記者。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

但CNN記者仍然將發言機會留給CBS記者，CBS記者立即向特朗普問道，「為什麼要特別對我說？」特朗普則回應稱，「我不是在特別對任何人說這句話，我是對那些會問這樣一個討厭問題的人而說的」。

此後，CNN記者表示她有兩個問題想要詢問特朗普，但特朗普打斷其發言，在說完「非常感謝」後突然離場。