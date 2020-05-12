【新冠肺炎】白宮密報指美國中部病毒感染率正急劇上升

美國全國廣播公司（NBC）5月12日報道，白宮一份未公開的秘密數據顯示，在美國中部多個大城市和相對較小地區的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情狀況，與美國總統特朗普（Donald Trump）說法並不一致。

5月11日，美國總統特朗普在白宮玫瑰園召開新冠肺炎疫情新聞發布會，表示全國新增新冠肺炎感染者數量正在下降。（AP）

報道稱，白宮應對新冠肺炎疫情特別工作組於5月7日發布了一份未公開的報吿，顯示與前一周相比，美國新冠肺炎確診病例最多的10個地區中，7天內新冠肺炎病例增幅達到72.4%或更高。

其中，肯塔基州中央市新增病例最多，增幅高達650%。這與特朗普5月11日發表的「全國範圍內的數字都在迅速下降」的聲明不符。

到目前為止，美國已有超過8萬人死於新冠肺炎，並且新增病例總體比率還未下降。激增的感染率表明，新冠肺炎疫情已經從沿海城市向美國的其他地區迅速蔓延。而一些新冠肺炎疫情高發區的州長正聽從特朗普的建議，放寬居家限制。

全國多州應對疫情做法均不同。阿拉巴馬州、肯塔基州、愛荷華州、密蘇里州、內布拉斯加州和田納西州等均未實行「居家令」。其他一些州雖然正在實施限制，但有些地區正在廢除這些限制，同時一些地區的病例正在激增。例如，德州的達拉斯縣（Dallas）和本德堡縣（Fort Bend）都在「值得關注的地方」名單上，它們的病例數量分別增長了116.8%和64.8%。